Милованова затримали в США через синяки, які йому наставив Данилюк

Ексміністр пропустив літак, бо служби безпеки почали з'ясовувати, що з ним трапилося

Ексміністр Тимофій Милованов розповів про свої пригоди у Сполучених Штатах Америки, які спіткали його через синець після бійки з екссекретарем РНБО Олександром Данилюком.Так, на своїй сторінці у Facebook Милованов повідомив – прилетів до Чикаго, але спізнився на літак до Піттсбурга, бо офіцерів служби безпеки аеропорту зацікавив його «ліхтар» під оком.

«Офіцери почали розпитувати мене про мою діяльність в Україні. Я сказав що був міністром, але маю повну позицію професора в Піттсбургу, плачу податки тут, маю тут пенсійні заощадження тощо. Тобто США з точки зору їхніх законів є для мене домом. Так, я є радником офісу, викладаю в Київській Школі Економіки, та маю кілька посад в Україні, але це все вторинне порівняно з викладанням в Піттсбургу. Вони запитали як я викладав минулого року. Я сказав онлайн. І все. Мої аргументи прийняли.

Після цього перевірили багаж. Було двоє людей. І чітко грали в доброго і поганого поліцейського. Жінка постійно наїжджала. «Чому у вас так багато паспортів?» (всі паспорти українські, у мене одне громадянство – Україна), «скільки у вас грошей? Напишіть точно і поставте свої ініціали». «Чому так мало речей в сумці?» А чоловік жартував про мої синці і про те що політика в більшості країн світу це фізична справа. Але не в США», – ідеться у дописі.

За словами ексміністра, йому довелося чекати на наступний літак 5 годин.

Нагадаємо, що ексміністр фінансів України та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк 30 липня під час святкування свого дня народження побився з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, ексміністром фінансів Тимофієм Миловановим.

Після бійки Милованов назвав Данилюка неадекватним, та закликав не допускати його до державної служби.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани.

Глава цієї комісії – Милованов.

Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб. Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.

До слова, нещодавно Данилюк розказав, як Зеленський відмовлявся готуватися до зустрічі з Макроном.

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