Тисячу днів Україна не купує у Росії газ



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Україна імпортує газ з Європи

Україна вже тисячу днів не купує газ у Росії для використання у власних потребах. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи - держкомпанії «Укртрансгаз».

«Сьогодні символічні 1000 днів із того моменту, як ми довели світові, що Україна створила собі можливість обходитися без газпромівського газу і продовжує при цьому ідеально забезпечувати транзит до Європи», - повідомила прес-служба Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на своїй сторінці в соціальної мережі Facebook

Нагадаємо, Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У січні-липні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року Україна скоротила імпорт природного газу на 31,5%, або на 2,56 млрд куб. м, - до 5,578 млрд куб. м. Імпорт газу в зазначений період здійснювався виключно з Європи.