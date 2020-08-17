ТОП-5 країн, у яких українці найчастіше відкривають банківські рахунки



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Найбільше фізособи вивели на закордонні рахунки в березні 2020 року, коли почався карантин по Сovid-19

Популярністю серед українців користуються Швейцарія та Австрія

Найчастіше громадяни України намагаються відкрити банківські рахунки в Європі. Популярністю серед українців користуються Швейцарія та Австрія.

Про це йдеться у публікації «Мінфіну» –«Карантин не перешкода. Українці виводять гроші за кордон».

Рейтинг найбільш популярних країн:

Швейцарія;

Австрія;

Ліхтенштейн;

Люксембург;

Німеччина.

Як розповіла юрист компанії Stron Єлизавета Терлякова, спочатку наші співвітчизники запитують відкриття рахунків в найбільших банках Євросоюзу:

Credit Suisse;

UBS;

Raiffeisen Zentralbank;

HSBC;

Crédit Agricole;

Deutsche Bank;

UniCredit.

Однак українцям в результаті доводиться погоджуватися і на менш імениті і респектабельні структури.

«Далі по мірі надходження питань і аналізу кейса банками, іноді доводиться приймати рішення знизити градус бажаного клієнтом. І ми пропонуємо менш масштабні банки, але не менш надійні. Наприклад, Bendura Bank AG, Bank Alpinum AG, Pictet Group, Coutts Privatbank, EWUB», – зазначила Терлякова.

За даними НБУ, за 7 місяців 2020 року е-ліміти на операції в іноземних банках відкрило на 60% більше громадян –12,3 тис. осіб, ніж за весь 2019-й. А обсяг грошових переказів за кордон зріс на 24% (у порівнянні з 12-ти місяцями минулого року) –до $152,8 млн.

Цікаво, що найбільше фізособи вивели на закордонні рахунки в березні 2020 року, коли почався карантин по covid-19, – $31,6 млн. Тоді було відкрито 1,9 тис. е-лімітів. На другому місці по активності виявився минулий місяць: у липні було відкрито 2,4 тис. е-лімітів та виведено $25,7 млн.

За останні півтора року рахунками в іноземних фінустановах обзавелося понад 20 тис. українців. Сумарно на них вивели $276 млн. І це тільки офіційно, в законодавчих рамках. Скільки грошей витекло без дотримання всіх правил і в обхід процедур –невідомо.

Нагадаємо, процедуру відкриття рахунків за кордоном та їх поповнення сильно спростили з 7 лютого 2019 року, коли набув чинності новий закон про валютне регулювання. Документ скасував таке поняття як індивідуальна валютна ліцензія.

Замість неї для людей ввели систему е-лімітів. Українцям, які хочуть відправляти кошти на закордонні рахунки, дали можливість робити це легально. Вони можуть офіційно відкрити через свої українські банки е-ліміти, і через них відправляти гроші за кордон:

з 7 лютого 2019 року фізособі дозволялося виводити за кордон €50 тис. на рік;

з 18 грудня 2019-го – €100 тис./рік.