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    У світі

    У Туреччині посилюють карантинні обмеження

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    У Туреччині посилюють карантинні обмеження - У Туреччині посилюють карантинні обмеження
    У Туреччині посилюють карантинні обмеження
    Фото: ЕРА

    У зв'язку із загостренням епідеміологічної ситуації з коронавірусу в країні вводять низку нових заходів

    У Туреччині посилюють карантинні обмеження, зокрема, для окремих категорій громадян.

    Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Туреччини.

    Нові заходи стосуються провінцій Сиірт, Газіантеп, Стамбул, Елазиг, Ван, Кайсері, Бартіні. У цих провінціях людям старше 65 обмежили час користування громадським транспортом та відвідування торгових центрів і ринків, заборонили ходити на пікніки і відвідувати релігійні та масові заходи - заручин, весілля тощо.

    Крім того, в окремих провінціях заборонили розміщувати вітрини або окремі товари з торгових точок на тротуарах, оскільки це може заважати дотриманню соціальної дистанції, а також збільшили соцдистанцію в зонах відпочинку до 4 метрів.

    Також в провінції Сиірт обмеження щодо участі в масових заходах ввели для дітей до 15 років. У провінції Газівантеп до кінця місяця заборонили будь-які акції протесту, а в провінції Елазиг час проведення весіль обмежено трьома годинами.

    Нагадаємо, з початку пандемії коронавірусу Covid-19 кількість інфікованих у світі станом на 08:00 неділі досягла 21 млн 459 тис. 699, збільшившись за добу на 376 тис. 601. Кількість жертв від пов’язаних з вірусом захворювань у світі склала 771 тис. 63, проти 764 тис. 683 станом на ранок суботи. У Сполучених Штатах станом на 08:00 неділі сумарно виявлено 5 млн 361 тис. 165 хворих, зростання за добу – 48 тис. 701, померли 169 тис. 481, що на 1 тис. 52 людини більше, ніж на ранок суботи, вилікувалися 1,8 млн.

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