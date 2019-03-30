Трамп готовий укласти торговельну угоду із Британією після Brexit - Болтон



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Радник з національної безпеки Білого дому Джон Болтон

Болтон зазначив, що хоча зараз ситуація у Британії є складною

Президент США Дональд Трамп готовий укласти торговельну угоду США із Великою Британією, після того, як вона вийде з Європейського Союзу.

Про це повідомив радник з національної безпеки Білого дому Джон Болтон, пише Reuters.

«Президент Трамп, як і раніше, дуже хоче укласти двосторонню угоду із самостійною Великою Британією. Люди проголосували у 2016 році, і коли вони вийдуть із ЄС, чи то зараз, 12 квітня або пізніше, ми будемо чекати на них», - сказав Болтон.

Болтон зазначив, що хоча зараз ситуація у Британії є складною, але президент США готовий запевнити, що США хочуть бути заодно із цією країною, коли вона вийде з ЄС.

Що стосується питання про те, чи повинна Британія провести другий референдум щодо Brexit, Болтон сказав, що перше народне голосування в 2016 р. і без того все зробило зрозумілим.

Як повідомлялося, у п'ятницю Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286.

Вищевказане голосування не було зобов'язуючим, тож не виключено, що парламент проведе ще одне наступного тижня.

Тисячі людей у п’ятницю пройшлися вулицями Лондона, протестуючи проти відстрочки виходу Великобританії з Європейського Союзу.

Президент Європейської ради Дональд Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit.

Цього тижня Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.

Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.