Тисячі британців протестували у Лондоні через відстрочку Brexit



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Люди кричали під вікнами офісу прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей: «Ми хочемо Brexit!» Фото: Reuters

Між поліцією та активістами сталася сутичка

Тисячі людей у п’ятницю пройшлися вулицями Лондона, протестуючи проти відстрочки виходу Великобританії з Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

«Поліція сказала, що вони були готові до неприємностей, хоча протягом більшої частини дня атмосфера була святковою: люди пили пиво і їли бутерброди», - йдеться в повідомленні.

Поліція Лондона повідомила, що здійснила щонайменше два арешти.

Пізніше ввечері сталася сутичка між поліцією та активістами, які кричали під вікнами офісу прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей: «Ми хочемо Brexit!».

Багато учасники маршу вважають, що політична еліта буде покарана, якщо їй не вдасться повністю розірвати відносини з Брюсселем.

Як повідомлялося, у п'ятницю Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286.

Вищевказане голосування не було зобов'язуючим, тож не виключено, що парламент проведе ще одне наступного тижня.

Президент Європейської ради Дональд Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit.

Цього тижня Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.

Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.