Трамп звинуватив Федеральну резервну систему США у завищеному курсі долара



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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп знову висловив невдоволення зміцненням курсу долара

Високий рівень відсоткових ставок американської Федеральної резервної системи (ФРС) веде до подорожчання долара, що ускладнює конкуренцію американських виробників з іноземними конкурентами

Президент США Дональд Трамп у четвер, 8 серпня, знову висловив невдоволення зміцненням курсу долара, сказавши, що відсоткові ставки ФРС чинять негативний вплив на американських виробників, пише Reuters.

«Високий рівень відсоткових ставок ФРС, у порівнянні з іншими країнами, підтримує долар на високому рівні, що ускладнює конкуренцію на рівних умовах для наших великих виробників, таких як Caterpillar, Boeing, John Deere, наших автомобільних компаній і т.д.», - заявив Трамп.

Нагадаємо, Сполучені Штати, як раніше повідомив президент країни Дональд Трамп, мають намір запровадити 1 вересня нове 10% мито на товари і продукти вартістю 300 млрд доларів, які Китай експортує в США.

Китай відповів на погрозу президента США Дональда Трампа про мита, давши юаню впасти до мінімального більш ніж за десятиліття рівня.

Також КНР припинить імпорт сільськогосппродукції із США.

Натомість США включили Китай до списку «валютних маніпуляторів».