США включили Китай до списку «валютних маніпуляторів»



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Прапори США та Китаю

Список валютних маніпуляторів – це список США, куди вони вносять країни, які роблять усілякі маніпуляції аби розхитати курс національної валюти

Міністр фінансів США Стівен Мнучін вніс Китай до списку «валютних маніпуляторів» за дорученням президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє пресслужба мінфіну США.

«Китай має довгу історію стимулювання недооціненої валюти за допомогою послідовних масштабних інтервенцій на міжнародний обмінний ринок. Останніми днями Китай вдався до конкретних дій для девальвації своєї валюти», - заявив Мнучін.

Він підкреслив, що усі фінансові інструменти, які зараз використовує Китай, пов’язані із бажанням КНР здобути нечесну конкуренту перевагу і міжнародній торгівлі. Тож Мнучін звертатиметься до МВФ з метою усунити цю перевагу.

Список валютних маніпуляторів – це список США, куди вони вносять країни, які роблять усілякі маніпуляції аби розхитати курс національної валюти.

Нагадаємо, Сполучені Штати, як раніше повідомив президент країни Дональд Трамп, мають намір запровадити 1 вересня нове 10% мито на товари і продукти вартістю 300 млрд доларів, які Китай експортує в США.

Китай відповів на погрозу президента США Дональда Трампа про мита, давши юаню впасти до мінімального більш ніж за десятиліття рівня.

Також КНР припинить імпорт сільськогосппродукції із США.