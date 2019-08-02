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    Трамп пригрозив ввести нові мита проти Китаю

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    Трамп пригрозив ввести нові мита проти Китаю

    На китайські товари введуть 10% мита

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    За його словами, США з 1 вересня почнуть вводити додаткові мита.

    «В ході переговорів США почнуть 1 вересня вводити невеликі додаткові мита в 10% на товари, які надходять з Китаю в нашу країну, вартістю 300 млрд доларів», - написав він.

    У той же час американський лідер заявив, що «США з нетерпінням чекають продовження нашого позитивного діалогу з США з всеосяжного торговельної угоди».

    США Китай Дональд Трамп президент
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