Трамп пригрозив ввести нові мита проти Китаю

На китайські товари введуть 10% мита

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари.

Про це Трамп написав у Twitter.

За його словами, США з 1 вересня почнуть вводити додаткові мита.

«В ході переговорів США почнуть 1 вересня вводити невеликі додаткові мита в 10% на товари, які надходять з Китаю в нашу країну, вартістю 300 млрд доларів», - написав він.

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to...