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    Економіка та фінанси

    Китай припинить імпорт сільськогосппродукції із США

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    Китай відповів на погрозу президента США Дональда Трампа про мита - Китай припинить імпорт сільськогосппродукції із США
    Китай відповів на погрозу президента США Дональда Трампа про мита

    Китайське міністерство торгівлі назвало запровадження Трампом нових мит «серйозним порушенням» з боку США

    Китайські компанії припинять закуповувати сільськогосподарську продукцію Сполучених Штатів у відповідь на запровадження Вашингтоном мит на китайський експорт.

    Про це йдеться в заяві міністерства торгівлі Китаю, пише DW.

    Сполучені Штати, як раніше повідомив президент країни Дональд Трамп, мають намір запровадити 1 вересня нове 10% мито на товари і продукти вартістю 300 млрд доларів, які Китай експортує в США.

    «Це не включає товари вартістю 250 млрд доларів, на які вже накладено 25-процентні мита», - заявив Трамп.

    Президент США також наголосив, що нещодавно Пекін погодився купувати американську сільськогосподарську продукцію «у значних кількостях», але так цього і не зробив.

    Китайське міністерство торгівлі назвало запровадження нових мит «серйозним порушенням» з боку США.

    Нагадаємо, Китай відповів на погрозу президента США Дональда Трампа про мита, давши юаню впасти до мінімального більш ніж за десятиліття рівня.

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