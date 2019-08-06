Китай припинить імпорт сільськогосппродукції із США



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Китай відповів на погрозу президента США Дональда Трампа про мита

Китайське міністерство торгівлі назвало запровадження Трампом нових мит «серйозним порушенням» з боку США

Китайські компанії припинять закуповувати сільськогосподарську продукцію Сполучених Штатів у відповідь на запровадження Вашингтоном мит на китайський експорт.

Про це йдеться в заяві міністерства торгівлі Китаю, пише DW.

Сполучені Штати, як раніше повідомив президент країни Дональд Трамп, мають намір запровадити 1 вересня нове 10% мито на товари і продукти вартістю 300 млрд доларів, які Китай експортує в США.

«Це не включає товари вартістю 250 млрд доларів, на які вже накладено 25-процентні мита», - заявив Трамп.

Президент США також наголосив, що нещодавно Пекін погодився купувати американську сільськогосподарську продукцію «у значних кількостях», але так цього і не зробив.

Китайське міністерство торгівлі назвало запровадження нових мит «серйозним порушенням» з боку США.

Нагадаємо, Китай відповів на погрозу президента США Дональда Трампа про мита, давши юаню впасти до мінімального більш ніж за десятиліття рівня.