Китай відповів на нові американські мита



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Американська та китайська валюти

Материковий юань упав на 1,3% до 7,0320 за долар

Китай відповів на погрозу президента США Дональда Трампа про мита, давши юаню впасти до мінімального більш ніж за десятиліття рівня і доручивши державним компаніям призупинити імпорт сільськогосподарської продукції США.

Про це пише Bloomberg.

Ці кроки можуть викликати ще більше невдоволення Трампа, який критикував Китай за те, що влада несправедливо управляє валютним курсом і не виконує обіцянки наростити закупівлі американської сільгосппродукції.

Акції та валюти країн, що розвиваються, впали на побоюваннях, що затяжний конфлікт між супердержавами чинитиме тиск на світове економічне зростання, а захисні активи, включаючи ієну, казначейські облігації США і золото, виросли.

Інвестори наростили ставки на зниження вартості запозичень Федеральної резервної системи.

«Це один з найгірших сценаріїв. Спочатку на ринках відбувається розпродаж, а потім Трамп прокидається, і все стає набагато, набагато гірше», - сказав Майкл Евері, глава досліджень Rabobank з фінансових ринків Азії в Гонконзі.

Материковий юань упав на 1,3% до 7,0320 за долар після того, як Народний банк Китаю встановив щоденний довідковий курс на позначці більше 6,9 вперше з грудня.

Курс юаня в Гонконгу падав на 1,9% до рекордного мінімуму.

Центробанк пояснив динаміку юаня протекціонізмом і очікуваннями додаткових мит на китайські товари, сказавши проте, що в змозі підтримувати стабільний курс.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари.