Трейдери припинили імпорт електроенергії з Білорусі



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При цьому все ще в невеликих обсягах здійснюється поставка електроенергії з Росії

Першого грудня трейдери зупинили імпорт електроенергії з Білорусі.

Про це «Економічній правді» повідомив один з учасників ринку.

«З години ночі імпорт з Білорусі – нуль, трейдери перестали імпортувати, Білорусь зараз дорожче нашого ринку», – заявив співрозмовник.

При цьому, за його словами, досі в невеликих обсягах здійснюється поставка електроенергії з Росії. Зокрема, вночі імпорт становить 16 мВт, вдень 200-300 мВт, при споживанні 16 000-21 000 мВт.

При цьому загальний імпорт електроенергії в Україну становить 0,1% -1,7% від споживання.

За даними видання, в п’ятницю на засіданні комітету з питань енергетики і ЖКГ була прийнята правка до законопроекту 2233, якою пропонується заборонити імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорами.

Її розгляд у сесійній залі планується на наступному тижні.

На ринку «на добу вперед» на 1 грудня зафіксована рекордно низька ціна на електричну енергію – 860,42 гривні за мегават-годину.

Попередній рекорд був зафіксований 28 листопада – 898,40 гривні за мегават-годину.