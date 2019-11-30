Герус тисне на депутатів та приховує листування з європейським Енергетичним співтовариством – нардеп



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За даними комітету Ради з питань євроінтеграції, Андрій Герус приховує переписку з Європейським Енергетичним співтовариством

Клімпуш-Цицнадзе повідомила, що Герус нарешті погодився на заборону імпорту електроенергії з Росії

Народний депутат, голова Комітету ВР з питань інтеграції України з Євросоюзом Іванна Клімпуш-Цицнадзе звинуватила голову енергетичного комітету Ради в тиску на депутатів та в маніпуляціях при підготовці законопроекту 2233. Таку позицію вона висловила відвідування парламентського комітету з питань енергетики, таємне засідання якого відбулося в п’ятницю 29 листопада пізно ввечері.

«Сказати, що я в шоці – це не сказати нічого. Була присутня на розгляді конкретного питання порядку денного – законопроекту №2233, до якого ми з колегинями Марія Іонова, Ірина Геращенко, Ірина Фріз подавали поправки. Депутатам – членам комітету роздали таблиці, в яких навпроти кожної правки було написано, яка правка врахована, а яка відхилена. У мене виникло логічне питання: значить, збиралася робоча група з представників різних фракцій, яка, напевне, рекомендувала це врахування або ні? Виявилося, зовсім ні! Депутати тут, взагалі, ні до чого! Це секретаріат комітету підготував таку дивовижну таблицю, безумовно, під керівництвом голови комітету, пана Геруса. Це неприкритий, безсоромний тиск на думку народних обранців на засіданні комітету», - обурюється вона.

Клімпуш-Цицнадзе наголошує, що Андрій Герус приховує переписку з Європейським Енергетичним співтовариством.

«Пан Герус поінформував, що нібито його правки повністю узгоджені з Енергетичним співтовариством, і на підтвердження навів імейл від керівника секретаріату Енергетичного співтовариства, в якому йдеться, що його правки враховують. Щоправда, пан Герус не надав свого оригінального листа з формулюваннями тих правок, які він пропонував оцінити секретаріату Енергетичного співтовариства. Тому я не знаю, наскільки текст тих правок, які він надіслав, збігається з текстом тих правок, що були надані в результаті нардепам», - підкреслила нардеп.

Голова комітету Ради з питань євроінтеграції повідомила, що Герус нарешті погодився на заборону імпорту електроенергії з Росії. Втім, така заборона стосуватиметься тільки комерційного імпорту за прямим договорами, російський імпорт на РДН (ринок на добу наперед) та ВДР (внутрішньодобовий ринок) дозволятиметься і надалі. Крім того, Герус зберіг повністю відкритою можливість опосередкованого російського імпорту через Білорусь.

«Із напівпозитивних новин: одна з правок Геруса тепер пропонує відмовитися від поставок електроенергії з РФ. Це тішить, бо, нарешті, нібито шпарина може бути закрита. На жаль, наша правка, яка пропонувала вести торгівлю виключно з країнами учасницями Енергетичного співтовариства, не була врахована. А ця правка дала би можливість не закуповувати ту ж російську електроенергію, яка буде до нас надходити через територію Білорусі. Ця правка дала би можливість нашій енергосистемі дійсно попрацювати певний час в ізольованому режимі для того, аби Україна довела свою спроможність до реальної інтеграції в ринок електроенергії ЄС. Ухвалена ж версія ставить під питання те, наскільки ефективно ми будемо рухатися до європейської інтеграції. Ба більше, для мене загадкою залишається, наскільки ця норма щодо заборони імпорту електроенергії з РФ буде працювати??? Адже в уже ухваленому законопроекті про ядерну безпеку є діюча дозвільна норма, яку нахабно провів пан Герус. Новий законопроект №2233 не пропонує скасувати її. Отже, матимемо дві норми, які будуть прямо суперечити одна одній. Не хочу бути недобрим провидцем, але нова влада може це «законодавче дишло» повертати в своїх інтересах...» - пише вона.

Як повідомлялось, законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» (№2233) Єврокомісія визнала таким, що порушує Угоду про асоціацію України з ЄС та надіслала свої пропозиції для його вдосконалення.