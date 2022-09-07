Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним

Україна має гарні запаси всіх марок пального

Удари російських загарбників по українських нафтобазах не будуть мати значення ані на регіональних, ані на національному ринках. Про це заявив експерт рику пального Сергій Куюн.

«По-перше, сумніваюсь, що там були великі запаси, адже урок весняних атак по паливних складах був дуже дорогим, а тому всі його засвоїли. Так, деякі бази ще використовуються для перевалки з залізниці на авто, але обсяги одномоментного зберігання чітко регламентуються компаніями, щоб запобігти раптових втрат», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна має гарні запаси всіх марок пального завдяки залитим резервуарам заправних станцій та невеличких складів. В умовах низького споживання цього більш ніж достатньо.

«По-друге, головне, за останні місяці побудована принципово нова система нафтопродуктозабезпечення, яка страхує від всіляких форс-мажорів. На заміну великим, але обмеженим за кількістю потокам постачання прийшли десятки струмочків, які живлять країну пальним. Велику частину імпорту забезпечують тисячі бензовозів», – додає експерт.

Куюн зазначає, що розслаблятись не варто, але на паливному ринку маємо першу суттєву перемогу. – «Такого не робила жодна країна світу – за три-чотири місяці побудувати фактично новий ринок».

Нагадаємо, 6 вересня російські загарбники вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Зруйновано нафтобазу. Вогнеборці боролися з полум’ям понад 16 годин.

Раніше повідомлялося, що у Криворізькому районі внаслідок удару окупантів по нафтобазі знищено великий запас палива.