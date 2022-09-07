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Удар по Кривому Рогу: пожежа на нафтобазі вирувала 16 годин (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Кривому Рогу: пожежа на нафтобазі вирувала 16 годин (відео)
У результаті ракетного удару виникла пожежа на нафтобазі у Кривому Розі
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Вночі окупанти знову вдарили по Нікопольському району

Уночі 7 вересня вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Боролися з полум’ям понад 16 годин. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Також він повідомив, що у ніч на 7 вересня російські окупанти накрили Нікопольський район з «Градів», мінометів та важкої артилерії. Ворог ударив по Нікополю та Марганецькій громаді.

Минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Як повідомлялося, 6 вересня російські загарбники вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Зруйновано нафтобазу. 

Раніше повідомлялося, що у Криворізькому районі внаслідок удару окупантів по нафтобазі знищено великий запас палива.

Теги: війна Дніпропетровщина Україна росія пожежа окупанти

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