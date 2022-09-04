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Росія втратить доходи через введення ліміту цін на нафту. Відомі цифри

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Росія втратить доходи через введення ліміту цін на нафту. Відомі цифри
Росія втратить 70% доходів через введення ліміту цін на нафту
Фото з відкритих джерел

Бюджет Росії втратить 75% доходів від експорту нафти

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія втратить 75% доходів від експорту нафти, пише він у Telegram.

«Чому рішення G7 про обмеження ціни на російську нафту настільки важливе? Бо Нафта і нафтопродукти – найважливіше джерело наповнення російського бюджету (30-40 %). Початок цінового обмеження в грудні скоротить на 50%, а в лютому – на 75% доходи від експорту нафти», – зазначив Єрмак.

За його словами, в результаті нафтового ембарго, яке почне діяти в грудні, 15% втрати експортної виручки Росією в третьому кварталі в порівнянні з першим вже в лютому перетворяться в 75% втрат. Це означає, що грошей на війну в Росії буде набагато менше.

«Це важливо, тому що у 2023 році Росія планує збільшити штатну чисельність армії на 137 тисяч для продовження агресії. Тому потрібно максимально вбити їх економіку. Щоб переломити хребет Росії», – додав керівник Офісу президента України.

Нагадаємо, раніше Індія та Китай різко скоротили закупівлю російської нафти.

До цього міністри фінансів країн Великої сімки (G7)підтвердили намір обмежити ціни на російську нафту. Графік встановлення стелі цін буде узгоджений з шостим пакетом санкцій Європейського Союзу, який передбачає нафтове ембарго з 5 грудня і нафтопродуктове з 5 лютого.

Додамо, що раніше сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо вважає, що США повинні запровадити санкції проти купівлі Китаєм нафти та інших енергоносіїв у Росії, щоб припинити фінансування війни РФ проти України.

Разом з тим Сполучені Штати заявляли, що обмеження світових цін на російську нафту має набрати чинності до грудня 2022 року. 

Теги: нафта росія Андрій Єрмак Офіс президента

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