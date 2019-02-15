У 2018 році «Чернівцігаз» повірив понад 24 тис. лічильників новини компаній



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Достовірний облік газу може забезпечувати лише справний лічильник, який пройшов періодичну повірку

Впродовж 2018 року ПАТ «Чернівцігаз» провело планову періодичну повірку 24,1 тис. побутових лічильників газу. За її результатами – 6,2 тис. приладів обліку виявилися непридатними до подальшого використання. З цієї кількості, не пройшли повірку 130 роторних та 6 156 мембранних приладів обліку.

«Щороку кількість лічильників, які підлягають повірці та ремонту зростає, натомість збільшення витрат на це в тарифі, НКРЕКП вже третій рік не переглядає. За відсутності фінансування, газорозподільна компанія не в змозі забезпечити ремонт та повірку всіх приладів обліку споживачів», – розповідає головний метролог ПАТ «Чернівцігаз» Володимир Аронець.

2018 році визнано непридатними 6,3 тис. приладів обліку. Щороку кількість приладів обліку, які не проходять періодичну повірку та потребують заміни коливається від 6 до 7 тис. Водночас, у 2019 році НКРЕКП передбачила фінансування на заміну тільки 5,2 тис. лічильників. Тож частині споживачів залишається або чекати, або встановлювати лічильник власним коштом.

Періодична повірка побутових лічильників та технічне обслуговування при їх повірці проводиться безкоштовно кожні 5-8 років, в залежності від класу точності приладу. Процедура здійснюється місцевими органами метрології та стандартизації. За виконання цієї роботи, представникам державного підприємства, «Чернівцігаз» сплачує кошти.