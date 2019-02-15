Плани Трампа на сьогодні: підписати бюджет і оголосити надзвичайний стан



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Президент США Дональд Трамп 15 лютого може оголосити надзвичайний стан

Проти запровадження надзвичайного стану рішуче виступають демократи

Президент США Дональд Трамп підпише в п'ятницю бюджет, що дасть змогу продовжити нормальне фінансування уряду, й оголосить про запровадження надзвичайного стану, щоб отримати додаткові кошти для будівництва стіни на кордоні з Мексикою, повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

«Президент підпише бюджет про фінансування уряду, а також, як він заявляв раніше, вживе інших заходів у галузі виконавчої влади, включаючи оголошення про запровадження надзвичайного стану в країні для припинення кризи у сфері національної безпеки та гуманітарної кризи на кордоні», - сказала Сандерс.

Підписання компромісних поправок до бюджету дасть змогу запобігти черговому шатдауну - припинення діяльності уряду США. А оголошення режиму надзвичайного стану дозволить Трампу, перерозподіливши кошти в бюджеті, збільшити асигнування на будівництво загород на кордоні з Мексикою. В ухвалених у четвер бюджетних поправках на ці цілі виділено лише $1,375 млрд замість запитаних президентом $5,7 млрд.

Проти надзвичайного стану рішуче виступили демократи. Так, лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що «запровадження режиму НС у загальнонаціональному масштабі – беззаконня».

Спікер Палати представників американського Конгресу Ненсі Пелосі пригрозила подати до суду позов проти рішення Трампа.

У четвер Конгрес ухвалив бюджет, який забезпечує фінансування державних структур до кінця фінансового року. Попередній шатдаун тривав рекордні 35 днів через відмову Конгресу виділити запитані Трампом кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.