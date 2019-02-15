Палата представників США затвердила законопроект про фінансування уряду



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Перед цим документ затвердив Сенат США

Палата представників Конгресу США затвердила законопроект про фінансування федерального уряду до вересня поточного року, щоб уникнути нового призупинення його роботи.

Перед цим документ затвердив Сенат США.

Як повідомляє Bloomberg, бюджет передбачає виділення $1,37 млрд на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, хоча президент Дональд Трамп наполягав на $5,7 млрд.

Тепер документ буде направлений главі Білого дому.

Раніше в Білому домі підтвердили, що Трамп підпише законопроект про фінансування і "прийме інші виконавчі заходи, включаючи надзвичайний стан в країні".

Нагадаємо, що з півночі 22 грудня 2018 року розпочалася процедура часткового припинення роботи уряду через відсутність фінансування держустанов.

Причиною шатдауну стали розбіжності щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Це одне з головних передвиборних обіцянок президента Дональда Трампа. Опозиційні демократи категорично відмовляються голосувати за фінансування цього проекту вартістю понад $ 5 мільярдів.

Джерело: Новое Время