Трамп планує оголосити надзвичайний стан у США



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Дональд Трамп

Трамп підпише закон і оголосить національний надзвичайний стан рівночасн

Президент США Дональд Трамп планує підписати указ про оголошення надзвичайного стану в країні для забезпечення фінансування стіни на кордоні з Мексикою.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл, повідомляє CNN.

За словами сенатора, Трамп також підпише компромісну угоду з демократами.

«Він (Трамп, — ред.) вказав, що готовий підписати законопроект ... Він також оголосить національний надзвичайний стан рівночасно», — сказав Макконнелл.

Сенатор наголосив, що пообіцяв Трампу підтримати оголошення надзвичайного стану.

«Тому (звертаюсь, — ред.) до всіх моїх колег, президент підпише законопроект, ми скоро проголосуємо за нього», — сказав він.

Нагадємо, Сенат США наприкінці січня одноголосно підтримав законопроект, який покликаний зупинити «шатдаун» на 35 днів.

За словам президента США Дональда Трама, угода передбачає фінансування роботи уряду та деяких федеральних установ на три тижні – до 15 лютого. До цього часу двопартійна комісія працюватиме над пакетом законів щодо забезпечення безпеки на кордоні.

Трамп також заявив, що має «дуже потужну альтернативу», але сказав, що «не збирається її використовувати». Вочевидь, він має на увазі його погрози оголосити надзвичайний стан в країні.

Як повідомлялося раніше, «шатдаун» у США став рекордним в історії за тривалістю.