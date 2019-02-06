У 2018 році «Дніпрогаз» виявив понад 900 фактів крадіжок газу



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Порушники завдали збитків на суму понад 12,5 млн грн

За минулий рік у Дніпрі та Дніпровському районі було зафіксовано понад 900 випадків незаконного споживання природного газу. Порушники завдали збитків на суму понад 12,5 млн грн.

Завдяки використанню сучасного обладнання та техніки за результатами минулого року працівники «Дніпрогазу» зафіксували 901 факт несанкціонованого споживання природного газу, що майже на 30% перевищує показники 2017 року. Понад 60% виявлених порушень пов’язані із самовільним відновленням газопостачання після відключення.

«Кодексом ГРМ у разі виявлення несанкціонованого відбору газу передбачено відшкодування споживачем завданих газорозподільній компанії збитків. В залежності від розміру крадіжок у 2018 році розмір таких компенсацій коливався від 3,5 тис. грн до 500 тис. грн. Отже, слід розуміти, що розкрадання природного газу обійдеться в десятки разів дорожче, ніж його законне споживання», - говорить комерційний директор ПАТ «Дніпрогаз» Ігор Маньковський.

Несанкціоноване споживання блакитного палива не лише наносить суттєві матеріальні збитки, але й загрожує здоров’ю та життю оточуючих мешканців, адже незаконні підключення споживачів до газопроводу проводяться із грубим порушенням правил безпеки. Наприклад, в місцях самовільних врізок через нещільність з’єднання труб виникають витоки газу, що може призвести до вибухів.

За виявленими фактами незаконного відбору газу газовики складають акти про порушення, проводять відключення несанкціонованих споживачів та стягують заподіяні збитки. Розмір компенсації розраховується відповідно до вимог Кодексу ГРМ та залежить від конкретного виду порушення: врізки у газопровід, самовільне підключення чи втручання в роботу лічильника. Окрім суми збитків, споживачу доведеться також сплатити всі послуги з відключення та відновлення газопостачання, а у разі пошкодження лічильника - його вартість разом із вартістю монтажних робіт.

Якщо ви володієте інформацією про факти незаконного споживання газу, компанія просить повідомити про це за телефоном «104», анонімність гарантується.