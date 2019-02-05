Тимошенко розпочала з Дніпра великий передвиборний тур Україною



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Зустрітися з Юлією Тимошенко у Дніпрі прийшло близько 15 тисяч людей Фото: прес-служба «Батьківщини»

Виступаючи перед дніпрянами, кандидат у президенти України назвала 2019 рік вирішальним

У вівторок, 5 лютого, Юлія Тимошенко зібрала у Дніпрі велелюдний мітинг. Зустрітися з лідером «Батьківщини» прийшло близько 15 тисяч людей.

Зустріччю з громадою рідного міста Тимошенко розпочала свій великий передвиборний тур країною, повідомляється на сайті «Батьківщини».

Виступаючи перед дніпрянами, кандидат у президенти України назвала 2019 рік вирішальним.

Вона заявила, що йде перемагати і пообіцяла, що її команда вже наступного після виборів дня розпочне втілення плану докорінних змін в інтересах українців.

«Саме для цього разом із командою найкращих вітчизняних фахівців розроблена стратегія розвитку країни – Новий курс. Він передбачатиме зміни у всіх сферах життя суспільства. Юлія Тимошенко запевнила, що головною метою її стратегії є створення умови для життя та роботи кожного українця на рідній землі», - йдеться у повідомленні.

Лідер «Батьківщини» наголосила, що нова влада спрямує український газ на потреби населення і знизить його вартість для громадян щонайменше вдвічі.

Проте вирішення тарифної проблеми, за словами Тимошенко, є не єдиним із завдань Нового курсу. Щоб збільшити зарплати і пенсії, потрібний розвиток економіки, насамперед малого і середнього підприємництва. Для цього, зауважила політик, будуть знижені відсотки по кредитах для започаткування нової справи та запроваджена система мікрокредитування.

Новий курс також передбачає запровадження іпотечного кредитування без першого внеску та під 3-4% річних, щоб кожна молода сім’я мала можливість придбати житло, збільшення допомоги при народженні дітей та запровадження медичного страхування, щоб гарантувати усім українцям доступне та якісне лікування.

Тимошенко також сказала, що її найбільшою мрією є встановлення миру, і цей мир буде лише переможним. Крим і Донбас були, є і будуть українськими і обов’язково повернуться до нашої держави, наголосила лідер «Батьківщини».