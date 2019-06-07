У 2018 році «Криворіжгаз» приєднав до газових мереж 17 нових об'єктів новини компаній



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Нова процедура приєднання до газових мереж почала діяти в Україні з 1 січня 2013 року

За 2018 рік АТ «Криворіжгаз» здійснило 17 приєднаннь до системи газопостачання нових об'єктів. Газ був підведений в 17 домоволодінь.

У минулому році Центр обслуговування клієнтів «Криворіжгазу» прийняв 45 заяв на приєднання до газорозподільної мережі з подальшою видачею технічних умов. З них три на послугу стандартного приєднання та 42 - нестандартного. Було укладено 45 договорів на приєднання до мереж.

Процедура приєднання доступна всім мешканцям Кривого Рогу та Криворізького району. У всіх Центрах обслуговування клієнтів АТ «Криворіжгаз» є менеджери для роботи з клієнтами, які приймають заяви і займаються оформленням документів. Про те, як приєднатися до системи газопостачання, можна дізнатися на офіційному сайті АТ «Криворіжгаз».

«Споживачеві достатньо подати в Центр обслуговування клієнтів заявку на виконання робіт, заповнити опитувальний лист, укласти договір і оплатити вартість послуги. Далі менеджер відстежує хід виконання робіт, інформує замовника безпосередньо до здачі технічної документації в архів», - говорить начальник управління клієнтського сервісу АТ «Криворіжгаз» Анастасія Озерян.

Нова процедура приєднання до газових мереж почала діяти в Україні з 1 січня 2013 року. Основною перевагою є скорочення термінів і спрощення порядку підключення до газових мереж.

За умови відсутності зауважень в документації, газорозподільна компанія протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви повинна видати замовнику проекти договорів, техумов та відповідні рахунки. Для виконання комплексу робіт по стандартному приєднанню об'єкта або земельної ділянки законодавством відведено тримісячний термін.

Вартість робіт з приєднання встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Зокрема, в Дніпропетровській області, в залежності від типорозміру лічильника і місцевості, вартість становить від 10800 грн до 16560 грн (без ПДВ).