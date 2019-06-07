У Вінниці стартував проект «Агенти соціальних змін»



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У Вінниці реалізують проект «Агенти соціальних змін»

Кошти на реалізацію проекту виділять з обласного бюджету. Про це йшлося на прес-конференції, яка відбулася 6 червня в Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

За словами голови міської ГО «Паросток» Ірини Саранчі ініціатива спрямована на молодь, зокрема осіб з інвалідністю, та працівників інтернатних закладів.

В рамках проекту впродовж 8 місяців проходитимуть інформаційно-просвітницькі заходи для молоді Літинського, Липовецького, Барського, Калинівського, Немирівського та Жмеринського районів.

Фактично заплановано проведення 12 тренінгів, на базі ГО «Паросток» мають відбутися інтегровані заняття для осіб з порушенням інтелекту, крім того, буде зорганізовано дводенну подорож Яблуниця-Буковель для працівників соціальних закладів області. Всі заходи будуть проводитися у співпраці з кафедрою психології та соціальної роботи ВДПУ ім.Коцюбинського.

Старший викладач кафедри Анатолій Киливник зауважив, що основна перевага цього проекту в тому, що він передбачає суто практичну діяльність, це не розроблення методичок, це конкретна робота з молоддю.

За результатами роботи буде підготовлено 300 агентів як з числа осіб з інвалідністю, так і з числа молодих людей з типовим розвитком. І саме вони, за задумом організаторів, в подальшому стануть рушіями суспільних змін в області.

На прес-конференції було оприлюднено впровадження ще одного пілотного проекту «Нові соціальні послуги – нова якість життя». Фактично проект передбачає поліпшення якості життя 600 жителів Вінниччини з інвалідністю через соціальний супровід.

Мета подібної ініціативи – протидія гендерному насильству в сім’ях людей з інвалідністю. Фінансування відбуватиметься за кошти фінського фонду Abilis. Також впродовж 8 місяців людям з порушенням опорно-рухового апарату та особам з інтелектуальною недостатністю надаватимуться послуги в рамках соцсупроводу.

Організатори наголосили, що для людей з інвалідністю проводитиметься кампанія з виявлення випадків насильства та протидії їм, на базі ГО «Паросток» буде організовано пральню та проходитимуть заняття в арт-терапевтичній майстерні.

Джерело: ilikenews.com.ua