У «Нафтогазі» розказали про «переломний» момент у переговорах про транзит російського газу



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Росіяни намагаються пов’язати питання транзиту з проблемою невиконання ними рішення міжнародного арбітражу, - Вітренко

Наступний раунд переговорів може відбутись вже в липні

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» про деталі переговорів про продовження транзиту російського газу через Україну в 2020 році.

За словами Вітренка, росіяни намагаються пов’язати питання транзиту з проблемою невиконання ними рішення міжнародного арбітражу, який став на бік України. Вони хочуть, щоб українці відмовились від цієї перемоги у суді.

Але, за словами Вітренка, відбувся «переломний момент»: заступник голови Єврокомісії з Енергетичного союзу пан Марош Шефчович на тристоронніх переговорах визнав, що абстрагуватися від питання щодо виконання рішення міжнародного арбітражу, який програв «Газпром» у справі проти «Нафтогазу» неможливо. Тому під час наступного раунду треба сідати і вирішувати, як «Газпром» виконує рішення арбітражу.

«Ми можемо обговорювати різні форми його виконання, але і позиція «Нафтогазу», і позиція ЄС наразі полягають в тому, що рішення має бути виконане», - говорить Вітренко. Він впевнений, що зараз європейці підтримуватимуть українську сторону у питанні виплати боргу росіянами, хоча раніше європейські партнери казали: давайте винесемо це питання за дужки.

«Зараз ми росіянам кажемо: консолідована позиція європейців і України полягає в тому, що ви маєте виконати рішення арбітражу. А ось новий арбітраж ми залишаємо поки що за дужками», - каже виконавчий директор НАК «Нафтогаз». Він зауважує, що росіяни на переговорах ставлять дуже чітку вимогу, щоб Україна відмовилися від рішення арбітражу. «Ми категорично проти, там зараз щонайменше $3 млрд, адже це означає не лише відмовитися від $3 млрд… А що ж робити з грошима, які ми мали б заплатити «Газпрому», якби не було б рішення арбітражу? Ми автоматично будемо винні «Газпрому» за принципом «бери або плати» $80 млрд. Плюс ми маємо заплатити за вже відібраний газ за ціною, яка не була переглянута, ще $4 млрд, тобто, загалом ми мали б заплатити $84 млрд.», - пояснює Вітренко

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» прогнозує, що наступний раунд переговорів має відбутися у липні. «Тільки у червні пан Шефчович зустрічається з російською стороною - вони будуть домовлятися про наступний раунд», - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, «Нафтогаз» виграв суперечку з російським «Газпромом»

Як повідомлялося, у «Нафтогазі» підрахували, що борг «Газпрому» за рік зріс на $200 млн.

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