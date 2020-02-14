Генерал податкової поліції Юрій Атаманюк: Платників просто ґвалтують. Переплата з податку на прибуток - 25 млрд інтерв'ю

Юрій Атаманюк

«Діра в бюджеті 120 млрд грн нікуди не далася –пружина просто стиснулася»

Про те, чому в лютому також не будуть виконані надходження в бюджет, як відбуваються кадрові призначення в митниці і податковій, і в чому небезпека внутрішньої державної позики, «Главкому» розповідає перший віце-президент Асоціації платників податків України, генерал-майор податкової поліції України Юрій Атаманюк.

У січні на 25% не виконана дохідна частина бюджету. В чому проблема?

У цьому є різні причини, і, перш за все, вони суб'єктивні. Спочатку хочу торкнутися політичної складової проблеми. Складно знайти логіку і здоровий глузд в тому, що при владі, на ключових посадах, залишилося безліч людей з попередньої влади.

Хто безпосередньо поруч з Володимиром Зеленським? Заступник глави Офісу президента - Юлія Ковалів, яка при Порошенку була головою Національної інвестиційної ради при президенті України.

Візьмемо Нацбанк. Глава - Яків Смолій, перший заступник - Катерина Рожкова. Це люди Гонтаревої, при якій «поклали» безліч банків, через що, в першу чергу, постраждали вкладники.

Міністерство фінансів, Оксана Маркарова. У минулому уряді вона спочатку була першим заступником міністра фінансів, а потім - міністром.

При минулому уряді абсолютно непрозоро виграли конкурси нинішні керівники митної та податкової служб, Максим Нефьодов і Сергій Верланов. Що показово - конкурси ще не закінчилися, а колишній президент в прямому ефірі телеканалу «112 Україна» вже назвав імена переможців.

Зараз вони розповідають, що вони кар'єрні чиновники, дбають про країну. Але вибачте, Верланов був заступником міністра фінансів, курирував податкову і митну служби. Нефьодов обіймав посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі. На тих посадах вони могли набагато більше робити для країни, але чомусь пішли на зниження. Хоча все зрозуміло – прийшли на хлібне місце...

Давайте все ж торкнемося економічної складової проблеми.

Ви розумієте, коли збори податків і надходжень балансують на рівні 95-99% виконання розпису, тоді професіонали сідають і думають - чому у нас не виходять ці 1-5%. Ось це розмова професійна, тоді проблема перекладається в економічну площину. А коли митниця не виконує 30%, то вибачте...

Ось недавно пройшов сюжет - Нефьодов відпочиває в нічному стрип-клубі. Не будемо обговорювати моральний бік, не будемо ханжами, - добре це, чи погано. Але він - держслужбовець. Відомство, яке він очолює, відповідає за плюс-мінус 30 млрд грн надходжень на місяць. Тобто, мільярд в день. А збирають в січні 20 млрд.

При цьому з 2000 року не було такого, щоб митна служба так не виконала план, на третину! Вона виконувала його при всіх президентах, прем'єрах, главах митниці. Були фінансові кризи, країна йшла то одним курсом, то іншим, але план виконувався.

Коли керівник на своєму місці, все нормально. Ось в 2004 році, під час Помаранчевої революції, дуже складний час, головою Державної податкової адміністрації був Федір Ярошенко. Він особисто вів щоденний контроль надходжень, враховувалися всі моменти - свята, вихідні. Виконувалися всі бюджетні розкладу і платежі.

Від керівника залежить 90% успіху. Які кадри підбирає, які ставить завдання, як працює з великими платниками, як вникає в ті чи інші схеми. Це ж елементарно: дивишся - невиконання. А в який митниці найбільше, чому, як змінилася структура експортно-імпортних операцій, які платники пішли, чому. Які з'явилися. Чому той чи інший платник став менше декларувати. Чому перестала йти та чи інша група товарів.

І тут просідання на 30%. Влада намагається знайти пояснення, і знаходить єдине - гривня зміцнилася. Ну, давайте порахуємо. Я розмитнював айфони, платив 200 доларів з телефона за курсом 27. Це 5400 грн. Зараз, за курсом 24 - 4800 грн. На одному смартфоні - мінус 600 грн. Але гривня ж зміцнилася не на 30%! Якби курс став 18 гривень за долар - тоді ще можна було б сказати - ось пропорція. А так просто смішно.

От щодо кадрових призначень. Тиждень тому я говорив, що конкурс на начальників Чорноморської і Поліської митниць - бутафорський, переможці вже визначені: це Михайло Грибанов і Сергій Панчук. І мої слова підтвердилися.

Грибанов, який в 2012 році фігурував в кримінальному провадженні щодо незаконного перевозі електроніки через митний кордон України, призначений переможцем на Чорноморську митницю з однієї причини. Він навчався в одній групі в інституті з нинішнім заступником голови Державної митної служби Денисом Шендриком.

А на Чорноморській митниці, при потуранні (а може, і за участю) голови Державної митної служби, успішно працює програма по заниженню митної вартості. Розмитнюють на 20% нижче індикатива - фіксованих ставок, які встановлюються на основі цін, що склалися на даний товар на ринку.

Умовно кажучи, розмитнення на певний товар, від 5 до 10 доларів, це індикатив. І тут заїжджає товар за 2 долари. Дивишся, а він прийшов не від виробника, а від офшорної компанії. Всім все ясно. У нормальній ситуації проводиться товарознавча експертиза, визначається виробник, ринкова вартість, імпортер доплачує зі штрафними санкціями. Це звичайна митна робота, але вона чомусь не виконується.

Зараз на кожному контейнері, через те, що він розмитнюється на 20% нижче індикативної вартості, недобір від 50 до 100 тис грн. А тільки Одеса пропускає через себе в місяць 12 тис контейнерів. Множимо на 100 тисяч - ось вам 1, 2 млрд грн. Прямі резерви. І це тільки на одній митниці. Так що виконати план - взагалі ніяких труднощів.

Ніяких економічних підстав для невиконання бюджету податковою та митною службами немає. Це аксіома.

Щодо митниці зрозуміло. А які проблеми у податкової служби?

Знову ж таки, для початку, подивимося на кадрову політику. До березня остаточно ліквідують Державну фіскальну службу, у якій зараз залишилася податкова міліція (що з нею буде, кому буде підкорятися, невідомо).

У листопаді минулого року заступником глави ДФС стає Дмитро Венцковський, він повинен був зосередитися на завершенні ліквідації служби. Вдуматися! Там і так залишалося 15 тис осіб, але знадобився спеціальний заступник. Конкурсу не було - хто ж піде в службу, якої через кілька місяців не стане.

Але вже в січні Венцковського переводять заступником голови Державної податкової служби. Без всякого, звичайно, конкурсу. Але давайте подивимося - хто він такий. А він все свідоме життя працював в міністерстві фінансів в патронатній службі. Відкрити кабінет, замовити пропуск, розставити воду, розкласти папірці, замовити квитки для шефа і так далі. Ще восени він був директором департаменту забезпечення роботи Державної податкової служби, а тепер, в результаті такої рокіровки – він заступник голови.

При цьому до сьогоднішнього дня не призначені голови податкових служб більшості областей. Вони працюють у статусі «в.о.». І що, він буде приймати необхідні кадрові рішення, розуміючи, що завтра його самого знімуть? Як такого керівника сприймає серйозний бізнес, великі платники податків? Чи зможе він говорити на одному рівні з «Запоріжсталлю», Миколаївським глиноземним заводом, Одеським портом? Питання.

Верланов прийняв податкову службу в серпні, з переплатою податку на прибуток 5 млрд грн. Сьогодні переплата з податку на прибуток - 25 млрд. Платників просто ґвалтують - платіть наперед, тому що не виконуються плани.

З осені почалося ручне повернення податку на додану вартість. З 2018 року було автоматичне відшкодування, близько 10 млрд грн щомісяця. Але у вересні не відшкодують 2 млрд, в жовтні - 3 млрд, в грудні не відшкодували взагалі весь ПДВ. Тобто, перенесли його на січень. Це для розуміння, за рахунок чого податкова формувала надходження в бюджет. І при цьому у неї був недобір майже 6 млрд грн.

Ось кажуть, що дефіцит бюджету в 2019 році склав 55 млрд грн. Але економічний блок уряду обманює, він маніпулює цифрами і показниками. Реальна цифра наступна.

Офіційно митниця недобрала 38 млрд грн. Насправді - 58 млрд: у листопаді і грудні Маркарова відкоригувала план митниці та зменшила його на 10 млрд щомісяця. Так можна було і в три рази зменшити, зробити перевиконання і роздати собі премії.

НБУ не виконав податок на прибуток на 4 млрд, приватизація при плані 17 млрд дала 900 млн. Переплата з податку на прибуток – 20 млрд, і до 20 млрд - невідшкодоване ПДВ. Разом економічний блок уряду спрацював в мінус 120 млрд грн (або $5 млрд), збільшив боргову яму.

Ось чому зараз такі баталії навколо закону про землю? Лібералізація, розвиток економіки? Говорити треба прямо - ми виконуємо умови МВФ, інакше нам не дадуть транш $5,5 млрд. Ось ці згенеровані економічним блоком мінус 120 млрд грн якраз з сумою траншу дуже корелюються.

У позаминулому січні дохідна частина бюджету була не виконана на 19% і склала 44 млрд грн. Чому міністерство фінансів знову не ставить собі реальні плани?

Попередній показник - тільки один з факторів, який враховується в новому бюджеті, але не єдиний. Як я вже сказав, виконання плану з надходжень від податкової та митної служб цілком реальні. Але ж при верстці бюджету враховувалося, що буде легалізований гральний бізнес, розповідали про легалізацію бурштину та інше. Уряд не має економічної програми, в якій всі питання були б пов'язані комплексно, системно.

А інвестиції? У минулому році в Давосі на зустріч з українською делегацією прийшло 250 інвесторів, підписали інвестиційні договори на $500 млн. У цьому році прийшло дев’ять інвесторів, інвестдоговорів - нуль. Вийшов (глава уряду) Олексій Гончарук та сказав, що інвесторам треба знати всього два слова: «Слава Україні!». Це просто ганьба.

Зараз уряд нарікає на зміцнення гривні, але навіщо ж тоді при складанні бюджету закладався курс 27 гривень за долар?

Може бути, такий курс і був би, але проблема в тому, що Міністерство фінансів і НБУ прийняли шалене рішення - випустити облігації внутрішньої державної позики. Це найдорожчі запозичення в історії економік усіх країн.

Найдешевші запозичення – зовнішні: ЄББР, Всесвітній банк, МВФ. Там 3-5% річних. А облігації внутрішньої держпозики у другому півріччі 2019 року продавалися під 17%, продали на 210 млрд грн. Це близько 50 млрд в рік тільки відсотків накопичується!

Вдумайтеся. До цього максимальні запозичення були в 2014 році. Майдан, розвал державних інститутів, Крим, Донбас, військові дії, хаос, стрибок долара, економіку лихоманить. Але облігацій внутрішньої позики тоді було продано тільки на 5 млрд грн.

Видавати кредити за нинішньої економічної ситуації – величезні ризики. А тут купив облігації, які гарантовані державою. Банк нічим не ризикує. В країну заводили валюту, міняли її на гривню для покупки облігацій, ось гривня і посилилася. У січні, до речі, продали облігацій ще на 10 млрд.

Міністр фінансів вже заявила, що нам цей рік не прожити без $15 млрд запозичень. Охоче вірю. Згенерована в минулому році діра в бюджеті 120 млрд грн нікуди не далася – просто стиснулася пружина. Плюс 210 млрд грy за облігаціями внутрішньої позики. Плюс потокові виплати за раніше взятими кредитами. Ось $15 млрд і виходить. І якщо ці кошти знайдуться, вони просто будуть кинуті на оплату боргів, ні про який розвиток не може бути й мови.

А курс рано чи пізно стрибне, та ще й як. І той, у кого інсайдерська інформація, буде в величезному виграші.

Ваші прогнози щодо наповнення бюджету в лютому.

Звичайно, він буде не менш провальним, ніж січень. Як говорили древні, не можна домогтися успіху, повторюючи ті ж самі помилки. А наші помилки – це керівництво економічного блоку уряду.

Андрій Кузьмін, для «Главкома»