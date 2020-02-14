У Німеччині заарештували комерсанта, який постачав росіянам військове обладнання



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Горе-бізнесмена затримали в Аугсбурзі 11 лютого

Крім порушення ембарго, бізнесмена підозрюють у співпраці з іноземною спецслужбою

У ФРН прокуратура видала ордер на арешт громадянина Німеччини за підозрою у порушенні ембарго на постачання військового устаткування і техніки подвійного призначення до Росії.

Про це повідомила федеральна Генпрокуратура в Карслруе.

«Федеральна прокуратура (12 лютого - ред.) видала ордер на арешт громадянина Німеччини Александра С. на підставі рішення слідчого судді Федерального суду… Існує підозра у порушенні закону про зовнішню торгівлю та платежі… Є дані, що він діяв в інтересах секретної служби іноземної держави, …у поєднанні зі ст. 2 п. 1, ст. 1а Регламенту щодо російського ембарго з боку ЄС», - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного було тимчасово затримано 11 лютого 2020 року в Аугсбурзі службовцями Управління митної кримінальної поліції.

У той же день було проведено обшук квартири підозрюваного в Аугсбурзі, а також загалом дванадцять приміщень компаній у Баварії, Берліні та Саксонії.

Александр С. - керуючий директор компанії, що розташована на півдні Німеччини. Він постачав верстати військовим одержувачам у Росії. Щоб замаскувати цей факт та уникнути контролю над експортом, С. проводив свої контракти через фальшивих одержувачів. Крім того, необхідні дозволи на експорт були отримані завдяки неправильно наданій інформації про цільове використання обладнання. Таким чином, за період з січня 2016 року по січень 2018 року було здійснено 7 експортних операцій на загалом близько 8 млн євро.