У 2020 році «Криворіжгаз» зафіксував понад 1700 випадків незаконного використання газу

Споживачі мають розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж несе загрозу для життя

Протягом 2020 року АТ «Криворіжгаз» зафіксувало 1760 випадків несанкціонованого використання газу. З них 139 шляхом врізки в систему газопостачання. За спожитий, але неоплачений газ порушники повинні сплатити понад 3 млн гривень донарахованих збитків. В середньому, за кожним фактом порушення донараховується близько 23 тис. гривень.

«В першу чергу споживачі повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж не тільки протизаконно, а й несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих», – зазначила головний інженер АТ «Криворіжгаз» Лілія Кодій.

Крім того, було виявлено 1339 випадків несанкціонованого відновлення газопостачання. Обсяг донарахувань за даний вид незаконного використання газу склав близько 1,3 млн. гривень.

Також, у 2020 році було виявлено 282 факти втручання в роботу газового лічильника побутовими споживачами. Цим порушникам були здійснені донарахування на суму майже 4,5 млн. гривень. Це сума коштів за раніше використаний, але неоплачений газ, а не штраф.

Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю незалежних експертів метрології та стандартизації. Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено експертизою, то споживач не сплачує її вартість. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу.

У грудні 2018 року НКРЕКП були внесені зміни до Кодексу ГРМ. Згідно зі змінами, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того прострочений термін повірки лічильника, порушники повинні сплатити вартість експертизи – близько 3 тис. гривень і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.