У 2020 році «Криворіжгаз» зафіксував понад 1700 випадків незаконного використання газу
Споживачі мають розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж несе загрозу для життя
Протягом 2020 року АТ «Криворіжгаз» зафіксувало 1760 випадків несанкціонованого використання газу. З них 139 шляхом врізки в систему газопостачання. За спожитий, але неоплачений газ порушники повинні сплатити понад 3 млн гривень донарахованих збитків. В середньому, за кожним фактом порушення донараховується близько 23 тис. гривень.
«В першу чергу споживачі повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж не тільки протизаконно, а й несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих», – зазначила головний інженер АТ «Криворіжгаз» Лілія Кодій.
Крім того, було виявлено 1339 випадків несанкціонованого відновлення газопостачання. Обсяг донарахувань за даний вид незаконного використання газу склав близько 1,3 млн. гривень.
Також, у 2020 році було виявлено 282 факти втручання в роботу газового лічильника побутовими споживачами. Цим порушникам були здійснені донарахування на суму майже 4,5 млн. гривень. Це сума коштів за раніше використаний, але неоплачений газ, а не штраф.
Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю незалежних експертів метрології та стандартизації. Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено експертизою, то споживач не сплачує її вартість. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу.
У грудні 2018 року НКРЕКП були внесені зміни до Кодексу ГРМ. Згідно зі змінами, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того прострочений термін повірки лічильника, порушники повинні сплатити вартість експертизи – близько 3 тис. гривень і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально.