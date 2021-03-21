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    Школярка з Броварів «замінувала» школу у Чернігові

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    Дівчинка в скоєному зізналась - Школярка з Броварів «замінувала» школу у Чернігові

    Дівчинка в скоєному зізналась

    Фото поліції Чернігівської області

    Неповнолітня зробила це через спір із подругою

    Розслідуючи повідомлення про «замінування» школи в Чернігові, поліція встановила, що його зробила дівчинка з Київщини, яка побилася об заклад із подругою.

    Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

    «Упродовж кількох годин співробітники Чернігівського районного управління поліції встановили, хто саме телефонував на лінію 102 з неправдивим повідомленням про замінування школи №13. Одразу після отримання виклику про мінування навчального закладу, на місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група, фахівці поліцейського вибухотехнічного підрозділу, кінолог зі службовим собакою», – йдеться у повідомленні.

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    Школярка з Броварів «замінувала» школу у Чернігові
    Школярка з Броварів «замінувала» школу у Чернігові
    Школярка з Броварів «замінувала» школу у Чернігові
    Школярка з Броварів «замінувала» школу у Чернігові
    Фото поліції Чернігівської області

    Як зазначається, вибухотехніки та кінолог ретельно обстежили будівлю та прилеглу територію. Жодних вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

    Тим часом кримінальна поліція встановила, що до неправдивого повідомлення про мінування школи причетна малолітня мешканка міста Бориспіль Київської області.

    У поліції розповіли, що дівчинка в скоєному зізналась. Школярка пояснила, що напередодні побилася об заклад з подругою. За умовами парі, та, хто програє, мусила зателефонувати до поліції з фейковим повідомленням.

    Триває досудове розслідування провадження, відкритого за частиною 1 статті 259 КК (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Санкція передбачає штраф, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі до трьох років. Як наголошують у поліції, оскільки правопорушення скоїла малолітня дитина, відповідатимуть за її дії перед законом батьки.

    Теги: парі арешт штраф Київщина замінування розслідування Чернігів поліція батьки кінолог
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