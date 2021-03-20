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    Apple має заплатити $1,9 млн штрафу за продаж iPhone без зарядних пристроїв

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    iPhone 12 продається без зарядних пристроїв - Apple має заплатити $1,9 млн штрафу за продаж iPhone без зарядних пристроїв

    iPhone 12 продається без зарядних пристроїв

    Бразилія вимагає від Apple безоплатно надавати на вимогу клієнта оригінальні зарядні пристрої, які не входять в комплектацію нових моделей iPhone 12

    Управління із захисту прав споживачів бразильського Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафувало американську корпорацію Apple за продаж смартфонів без зарядних пристроїв. Сума штрафу становить $1,9 млн.

    Про це повідомляє Appleinsider.

    Як повідомляється, 2 грудня 2020 року відомство заявило про намір зобов'язати Apple під загрозою штрафу безоплатно надавати на вимогу клієнта оригінальні зарядні пристрої, які не входять в комплектацію нових моделей iPhone 12.

    «Купуючи техніку цієї марки, споживач розраховує на те, що не тільки iPhone, але і зарядний пристрій будуть мати більш високу продуктивність», – йдеться в повідомленні.

    При цьому у відомстві зазначили, що Apple в гарантійної документації не тільки відмовляється від зобов'язань по ремонту в разі використання неоригінальних зарядних пристроїв, але і не обумовлює можливість безпечного застосування власних аксесуарів попереднього покоління.

    Крім того, відомство вказує на те, що реклама продукції Apple вводить покупця в оману. Зокрема, мова йде про невідповідність вологозахисних характеристик iPhone 11 Pro того, що демонструється в рекламному ролику.

    На ньому смартфон підставляють під струмінь води, заявляючи, що він, нібито, «витримує занурення на глибину до 4 м протягом 30 секунд». При цьому на випадки поломок апаратів при подібних обставинах не поширюються умови гарантії.

    Раніше у останніх моделей iPhone виявили проблеми з якістю.

    Також повідомлялося, що найновіший iPhone програв китайцям в перегонах на швидкість.

    Теги: штраф технології Бразилія Apple смартфон
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