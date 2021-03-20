Apple має заплатити $1,9 млн штрафу за продаж iPhone без зарядних пристроїв

Бразилія вимагає від Apple безоплатно надавати на вимогу клієнта оригінальні зарядні пристрої, які не входять в комплектацію нових моделей iPhone 12

Управління із захисту прав споживачів бразильського Сан-Паулу (Procon-SP) оштрафувало американську корпорацію Apple за продаж смартфонів без зарядних пристроїв. Сума штрафу становить $1,9 млн.

Про це повідомляє Appleinsider.

Як повідомляється, 2 грудня 2020 року відомство заявило про намір зобов'язати Apple під загрозою штрафу безоплатно надавати на вимогу клієнта оригінальні зарядні пристрої, які не входять в комплектацію нових моделей iPhone 12.

«Купуючи техніку цієї марки, споживач розраховує на те, що не тільки iPhone, але і зарядний пристрій будуть мати більш високу продуктивність», – йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що Apple в гарантійної документації не тільки відмовляється від зобов'язань по ремонту в разі використання неоригінальних зарядних пристроїв, але і не обумовлює можливість безпечного застосування власних аксесуарів попереднього покоління.

Крім того, відомство вказує на те, що реклама продукції Apple вводить покупця в оману. Зокрема, мова йде про невідповідність вологозахисних характеристик iPhone 11 Pro того, що демонструється в рекламному ролику.

На ньому смартфон підставляють під струмінь води, заявляючи, що він, нібито, «витримує занурення на глибину до 4 м протягом 30 секунд». При цьому на випадки поломок апаратів при подібних обставинах не поширюються умови гарантії.

Раніше у останніх моделей iPhone виявили проблеми з якістю.

Також повідомлялося, що найновіший iPhone програв китайцям в перегонах на швидкість.