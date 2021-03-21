Їдеш на Мальдіви – штраф 1 тис. євро. Словаччина почала карати громадян за виїзд за кордон під час пандемії

Обмеження на виїзд з країни діятимуть до кінця квітня

З учорашнього дня у Словаччині почала діяти заборона на виїзд за кордон на відпочинок. Як повідомляє Мукачево.нет, такі обмеження діятимуть з суботи, 20 березня і до 28 квітня.

Уряд схвалив цей захід після тривалої критики. Адже раніше заборонялося проводити відпустку навіть у сусідньому районі, але порушення не були подорожі в екзотичні країни.

Новий захід також спрямований на запобігання занесенню до Словаччини інших мутацій коронавірусу з-за кордону, про що попереджали експерти.

Поліція попередила, що з суботи планує перевіряти мету поїздки за кордон у подорожуючих. У першу чергу в аеропортах.

«Поліцейські здійснюватимуть перевірки в аеропортах Братислави, Кошице та Попрада, а також в аеропортах по всій Словацькій Республіці, особливо на рейсах до туристичних напрямків», – заявила Дениса Бардиова, прес-секретар президії словацької поліції.

За її словами, під час поїздки за кордон потрібно буде пред'явити документи поліції з надійними документами, що підтверджують мету поїздки.

«У разі виявлення порушення на місці може бути накладений штраф на суму до 1000 євро, а правопорушення може бути розглянуте в суді до двох років після його вчинення», – сказала Бардиова.

Поліція закликала людей приїжджати в аеропорт заздалегідь, якщо хтось планує вирушити за кордон повітряним транспортом, оскільки перевірка може збільшити час очікування.

Також поліція перевірятиме документи у подорожуючих на залізничних вокзалах та автовокзали, а також безпосередньо в поїздах та автобусах.

Словаччина, уряду якої не вдалося впровадити чітку стратегію боротьби з пандемією Covid-19, стала лідером в ЄС за кількістю померлих від коронавірусу за останні тижні.

Як стало відомо раніше, у Словаччині через скандал навколо закупівлі російського препарату «Супутник V» коаліційна партія SAS висунула вимогу про відставку прем’єра країни Ігоря Матовича, а у разі невиконання цієї вимоги до 24 березня погрожує вийти з коаліції.