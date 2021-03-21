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    Їдеш на Мальдіви – штраф 1 тис. євро. Словаччина почала карати громадян за виїзд за кордон під час пандемії

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    Так виглядає перевірка на словацько-сербському кордоні - Їдеш на Мальдіви – штраф 1 тис. євро. Словаччина почала карати громадян за виїзд за кордон під час пандемії
    Так виглядає перевірка на словацько-сербському кордоні
    Фото: РБК

    Обмеження на виїзд з країни діятимуть до кінця квітня

    З учорашнього дня у Словаччині почала діяти заборона на виїзд за кордон на відпочинок. Як повідомляє Мукачево.нет, такі обмеження діятимуть з суботи, 20 березня і до 28 квітня.

    Уряд схвалив цей захід після тривалої критики. Адже раніше заборонялося проводити відпустку навіть у сусідньому районі, але порушення не були подорожі в екзотичні країни.

    Новий захід також спрямований на запобігання занесенню до Словаччини інших мутацій коронавірусу з-за кордону, про що попереджали експерти.

    Поліція попередила, що з суботи планує перевіряти мету поїздки за кордон у подорожуючих. У першу чергу в аеропортах.

    «Поліцейські здійснюватимуть перевірки в аеропортах Братислави, Кошице та Попрада, а також в аеропортах по всій Словацькій Республіці, особливо на рейсах до туристичних напрямків», – заявила Дениса Бардиова, прес-секретар президії словацької поліції.

    За її словами, під час поїздки за кордон потрібно буде пред'явити документи поліції з надійними документами, що підтверджують мету поїздки.

    «У разі виявлення порушення на місці може бути накладений штраф на суму до 1000 євро, а правопорушення може бути розглянуте в суді до двох років після його вчинення», – сказала Бардиова.

    Поліція закликала людей приїжджати в аеропорт заздалегідь, якщо хтось планує вирушити за кордон повітряним транспортом, оскільки перевірка може збільшити час очікування.

    Також поліція перевірятиме документи у подорожуючих на залізничних вокзалах та автовокзали, а також безпосередньо в поїздах та автобусах.

    Словаччина, уряду якої не вдалося впровадити чітку стратегію боротьби з пандемією Covid-19, стала лідером в ЄС за кількістю померлих від коронавірусу за останні тижні.

    Як стало відомо раніше, у Словаччині через скандал навколо закупівлі російського препарату «Супутник V» коаліційна партія SAS висунула вимогу про відставку прем’єра країни Ігоря Матовича, а у разі невиконання цієї вимоги до 24 березня погрожує вийти з коаліції.

    Теги: ЄС Словаччина відпочинок документи штраф аеропорт скандал поліція уряд кордон
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