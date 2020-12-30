У 2020 році Укрзалізниця модернізувала та капітально відремонтувала 100 локомотивів

Цього року правління Укрзалізниці прийняло рішення щодо реалокації близько 400 млн грн на ремонт локомотивів

У січні – листопаді 2020 року Укрзалізниця виконала значний обсяг робіт з ремонту тягового рухомого складу. Зокрема, було модернізовано та капітально відремонтовано 100 локомотивів, а також проведено ще близько 4,5 тис. поточних ремонтів електровозів та тепловозів.

Зокрема, із 100 локомотивів капітально відремонтовано та модернізовано 49 електровозів та 51 тепловоз, на загальну суму понад 1,1 млрд грн. Відповідні роботи були виконані на локомотиворемонтних заводах.

Крім цього, в умовах локомотивних депо регіональних філій УЗ упродовж 11 місяців виконано близько 4,5 тис. поточних ремонтів локомотивів, у тому числі понад 3,5 тис. ремонтів електровозів та 1,2 тис. тепловозів, на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

Нагадаємо, у цьому році правління Укрзалізниці прийняло рішення щодо реалокації близько 400 млн грн на ремонт локомотивів.

У наступному році капітальний ремонт тягового рухомого складу визначено головним пріоритетом УЗ, тож компанія планує капітально відремонтувати і модернізувати на локомотиворемонтних заводах 177 локомотивів. Крім того, передбачається виконати 4,4 тис. поточних ремонтів і модернізацій електровозів і тепловозів на власних виробничих підрозділах локомотивного господарства.

Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця у 2021 році втричі збільшить капітальні вкладення у ремонт, модернізацію та будівництво.

Наразі в інвентарному парку УЗ понад 3,5 тис. локомотивів, у робочому – 2 022 локомотиви. У резерві компанії є достатня кількість тягового рухомого складу, який може бути задіяний у разі збільшення обсягів експлуатаційної роботи.