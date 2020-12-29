Співробітники Укрзалізниці отримали 102 млн грн на компенсації через локдаун у січні 2021 року

Укрзалізниця отримала понад 100 млн грн на компенсації за обмежену діяльність у січні 2021 року

Залізничникам, діяльність яких буде обмежена внаслідок жорсткого карантину у січні 2021 року буде виділено компенсацію

Укрзалізниця отримала від держави 102 мільйони гривень на компенсації співробітникам, діяльність яких буде обмежена внаслідок введення протиепідемічних заходів у січні 2021 року. Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Володимир Жмак.

За словами Жмака, «вже до кінця року близько 30 тисяч залізничників отримають таку допомогу».

«Її розмір визначатиметься пропорційно робочого часу працівника, скороченого внаслідок обмежувальних заходів. Ми вдячні державі за підтримку, а Державному центру зайнятості – за оперативність та ефективність!», – зазначив Жмак.

Нагадаємо, що Укрзалізниця хоче вкласти у вагони, локомотиви та інфраструктуру 25 млрд грн, – Жмак.

Крім того, Укрзалізниця призначила додаткові рейси на зимові свята.

Також, Укрзалізниця призначила три додаткові потяги на зимові свята. В «Укрзалізниці» нагадують, що до новорічних та різдвяних свят вже відновили курсування п'ять потяги у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.

Крім того, з 18 грудня «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзду «Гуцульщина».

Укрзалізниця повідомила, як працюватиме під час посиленого карантину. У компанії запевнили, що забезпечать усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

«Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво», – заявили у компанії.