Укрзалізниця хоче вкласти у вагони, локомотиви та інфраструктуру 25 млрд грн, – Жмак
Жмак наголосив, що розвиток вантажних перевезень є пріоритетним для «Укрзалізниці»
«Ми плануємо, що наступного року вантажна вертикаль принесе нам близько 72‐75 млрд гривень», – розповів Жмак
В рухомий склад «Укрзалізниці» та інфраструктуру наступного року буде інвестовано 25 млрд грн. Про це заявив голова «Укрзалізниці» Володимир Жмак в інтерв’ю «Мінтрансу».
«Основне – це акцент на капітальні інвестиції: 7 млрд гривень – у ремонт і будівництво вагонів, 4 млрд гривень – ремонт локомотивів, 9 млрд гривень – інвестиції в інфраструктуру», – повідомив Жмак.
За його словами, «Укрзалізниці» потрібні локомотиви, щоб забезпечити зростання обсягів вантажоперевезень, які зараз становлять 815‐850 тис. тонн щодоби. Мета компанії – мільйон тонн перевезень на добу.
«Ми плануємо, що наступного року вантажна вертикаль принесе нам близько 72‐75 млрд гривень», – розповів Жмак.
Він також наголосив, що розвиток вантажних перевезень є пріоритетним для «Укрзалізниці».
«Усе, що пов’язано з перевезенням вантажу, стане нашим пріоритетом. Ми хочемо збільшувати частку наших вагонів, запропонувати ринку єдиний логістичний тариф, який буде зрозумілий та економічно обґрунтований», – сказав Жмак.
Раніше директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив, що «Укрзалізниця» має інвестувати у відновлення інфраструктури, адже рівень зношеності колій надзвичайно високий, що є небезпечним для пасажирів та вантажних перевезень.
В свою чергу економіст Борис Кушнірук зазначив, що «Укрзалізниця» стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних. На його думку, проведення реформи «Укрзалізниці» буде сприяти підвищенню ефективності залізничних перевезень.