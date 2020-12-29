Укрзалізниця хоче вкласти у вагони, локомотиви та інфраструктуру 25 млрд грн, – Жмак

Жмак наголосив, що розвиток вантажних перевезень є пріоритетним для «Укрзалізниці»

«Ми плануємо, що наступного року вантажна вертикаль принесе нам близько 72‐75 млрд гривень», – розповів Жмак

В рухомий склад «Укрзалізниці» та інфраструктуру наступного року буде інвестовано 25 млрд грн. Про це заявив голова «Укрзалізниці» Володимир Жмак в інтерв’ю «Мінтрансу».

«Основне – це акцент на капітальні інвестиції: 7 млрд гривень – у ремонт і будівництво вагонів, 4 млрд гривень – ремонт локомотивів, 9 млрд гривень – інвестиції в інфраструктуру», – повідомив Жмак.

За його словами, «Укрзалізниці» потрібні локомотиви, щоб забезпечити зростання обсягів вантажоперевезень, які зараз становлять 815‐850 тис. тонн щодоби. Мета компанії – мільйон тонн перевезень на добу.

«Ми плануємо, що наступного року вантажна вертикаль принесе нам близько 72‐75 млрд гривень», – розповів Жмак.

Він також наголосив, що розвиток вантажних перевезень є пріоритетним для «Укрзалізниці».

«Усе, що пов’язано з перевезенням вантажу, стане нашим пріоритетом. Ми хочемо збільшувати частку наших вагонів, запропонувати ринку єдиний логістичний тариф, який буде зрозумілий та економічно обґрунтований», – сказав Жмак.

Раніше директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив, що «Укрзалізниця» має інвестувати у відновлення інфраструктури, адже рівень зношеності колій надзвичайно високий, що є небезпечним для пасажирів та вантажних перевезень.

В свою чергу економіст Борис Кушнірук зазначив, що «Укрзалізниця» стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних. На його думку, проведення реформи «Укрзалізниці» буде сприяти підвищенню ефективності залізничних перевезень.