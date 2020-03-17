У Фонді соцстрахування пояснили, як будуть оплачувати лікарняні під час карантину



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Виконавчий директор Фонду соцстрахування Олена Дума

Лікарняний видається інфекціоністом або лікуючим лікарем

Виконавчий директор Фонду соцстрахування Олена Дума повідомила, що під час карантину діє особливий порядок видачі листків тимчасової непрацездатності.

Про це Олена Дума сказала сьогодні, 17 березня, на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

«Лікарняний може отримати особа, яка тимчасово відсторонена від роботи під час карантину, якщо її робота пов’язана з обслуговуванням населення або ця особа контактувала з інфекційним хворим, або сама є бактеріоносієм. Також у випадку, коли особа не може бути переведена на іншу роботу за її згодою, фонд соцстрахування оплачує листок непрацездатності. Такий листок непрацездатності видається інфекціоністом або лікуючим лікарем згідно з висновком лікаря-епідеміолога територіальної санепідстанції», – пояснила Олена Дума.

Зі слів посадовиці, якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами санепідемслужби, допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів фонду соцстрахування надається з першого дня за весь час відсутності людини на роботі з цієї причини».

«В разі захворювання застрахованої особи Фонд соцстрахування оплачує листок непрацездатності, починаючи з 6 дня і до повного одужання такої особи. У випадку захворювання дитини до 14 років лікарняний отримує один з батьків і фонд оплачує лікарняний листок, починаючи з першого дня і до повного одужання дитини, але не більше 14 календарних днів», – повідомила Олена Дума.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Станом на ранок 17 березня в Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

У Чернівецькій області – чотири випадки, у Києві – два та в Житомирській області – один (летальний).