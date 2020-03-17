В Україні лабораторно підтверджено сім випадків COVID-19, – МОЗ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадки COVID-19

Центр громадського здоров’я з початку року отримав 140 повідомлень про підозру на коронавірус

Станом на ранок 17 березня в Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. У Чернівецькій області – чотири випадки, у Києві – два та в Житомирській області – один (летальний).

Про це повідомляє пресслужба Міністерство охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, Загалом із початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 140 повідомлень про підозру на COVID-19 (7 випадків підтверджені лабораторно, 89 – негативні, коронавірусу немає, 44 – досліджується). З початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.

У світі було зареєстровано 182 406 випадки захворювання COVID-19, з них 79 433 особи одужали. За межами Китаю зафіксовано 101 356 випадків у 150 країнах/територіях/регіонах.

На території Європейського регіону зареєстровано 63 268 випадків захворювання COVID-19

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.