Як уберегтися від коронавірусу: киянам дали кілька простих рекомендацій (відео)



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Фахівці радять дотримуватися елементарних рекомендацій Фото: Главком

Столична влада закликає киян свідомо ставитися до ситуації з поширенням коронавірусу

Для запобігання ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу столична влада закликає мешканців міста з розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, запроваджених у Києві, та дотримуватися елементарних рекомендацій.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Рекомендації

Обмежте соціальні контакти. За можливості, залишайтеся вдома і не виїжджайте в місто.

За можливості, залишайтеся вдома і не виїжджайте в місто. Дотримуйтеся правил особистої гігієни. Мийте часто руки з милом упродовж 20 секунд. Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менше 60-80%. Уникайте дотиків до свого обличчя. Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота.

Мийте часто руки з милом упродовж 20 секунд. Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менше 60-80%. Уникайте дотиків до свого обличчя. Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота. Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ, з тими, хто має симптоми застуди. Мінімальна дистанція – 1,5 метра.

з тими, хто має симптоми застуди. Мінімальна дистанція – 1,5 метра. Термічно обробляйте продукти.

Провітрюйте та зволожуйте приміщення , у якому перебуваєте.

, у якому перебуваєте. Захворів – сиди вдома. Це перше правило, яким має керуватися кожен, хто відчув симптоми захворювання.

При проявах симптомів захворювання слід повідомити свого сімейного лікаря телефоном. Щоденно будьте на зв’язку з сімейним лікарем та дотримуйтеся його рекомендацій. Не відмовляйтеся від госпіталізації, якщо лікар вбачає таку необхідність.

У столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна звернутися у разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора).

«Наголошуємо, що ефективність введених у Києві обмежувальних заходів залежить від нашого свідомого ставлення до ситуації, до свого здоров’я та безпеки. Міська влада максимально інформує мешканців і оприлюднює всю інформацію щодо ситуації на офіційних ресурсах», - додали у КМДА.

Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

Уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

З 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.