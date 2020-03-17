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    Як уберегтися від коронавірусу: киянам дали кілька простих рекомендацій (відео)

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    Фахівці радять дотримуватися елементарних рекомендацій - Як уберегтися від коронавірусу: киянам дали кілька простих рекомендацій (відео)
    Фахівці радять дотримуватися елементарних рекомендацій
    Фото: Главком

    Столична влада закликає киян свідомо ставитися до ситуації з поширенням коронавірусу

    Для запобігання ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу столична влада закликає мешканців міста з розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, запроваджених у Києві, та дотримуватися елементарних рекомендацій.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Рекомендації

    • Обмежте соціальні контакти. За можливості, залишайтеся вдома і не виїжджайте в місто.
    • Дотримуйтеся правил особистої гігієни. Мийте часто руки з милом упродовж 20 секунд. Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менше 60-80%. Уникайте дотиків до свого обличчя. Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота.
    • Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ, з тими, хто має симптоми застуди. Мінімальна дистанція – 1,5 метра.
    • Термічно обробляйте продукти.
    • Провітрюйте та зволожуйте приміщення, у якому перебуваєте.
    • Захворів – сиди вдома. Це перше правило, яким має керуватися кожен, хто відчув симптоми захворювання.

    При проявах симптомів захворювання слід повідомити свого сімейного лікаря телефоном. Щоденно будьте на зв’язку з сімейним лікарем та дотримуйтеся його рекомендацій. Не відмовляйтеся від госпіталізації, якщо лікар вбачає таку необхідність.

    У столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна звернутися у разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора).

    «Наголошуємо, що ефективність введених у Києві обмежувальних заходів залежить  від нашого свідомого ставлення до ситуації, до свого здоров’я та  безпеки. Міська влада максимально інформує мешканців і оприлюднює всю інформацію щодо ситуації на офіційних ресурсах», - додали у КМДА.

    Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

    Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

    Уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

    Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

    Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

    З 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

    До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.

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