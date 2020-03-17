Укрзалізниця на карантині: з'явився перелік всіх скасованих поїздів



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Укрзалізниця йде на карантин

Із 18 березня Укрзалізниця скасовує усі пасажирські потяги

У Міністерстві інфраструктури представили перелік скасованих поїздів в зв'язку з забороною пасажирських перевезень в країні через запроваджений карантин викликаний спалахом коронавірусу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій Telegram.

Зокрема з 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення. Повний список скасованих поїздів:

Зокрема з 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення. Повний список скасованих поїздів:16 березня пізно ввечері уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

З 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.