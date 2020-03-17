  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Укрзалізниця на карантині: з'явився перелік всіх скасованих поїздів

    • Розсилка
    Укрзалізниця йде на карантин&nbsp; - Укрзалізниця на карантині: з'явився перелік всіх скасованих поїздів
    Укрзалізниця йде на карантин 

    Із 18 березня Укрзалізниця скасовує усі пасажирські потяги

    У Міністерстві інфраструктури представили перелік скасованих поїздів в зв'язку з забороною пасажирських перевезень в країні через запроваджений карантин викликаний спалахом коронавірусу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій Telegram

    Зокрема з 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення. Повний список скасованих поїздів:

    Зокрема з 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення. Повний список скасованих поїздів:16 березня пізно ввечері уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

    Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

    З 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

    До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.

    Читайте також: 
    Укрзалізниця потяг надзвичайний стан Україна карантин транспорт перевезення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ