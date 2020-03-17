Укрзалізниця на карантині: з'явився перелік всіх скасованих поїздів
Із 18 березня Укрзалізниця скасовує усі пасажирські потяги
У Міністерстві інфраструктури представили перелік скасованих поїздів в зв'язку з забороною пасажирських перевезень в країні через запроваджений карантин викликаний спалахом коронавірусу. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій Telegram.
Зокрема з 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення. Повний список скасованих поїздів:
Зокрема з 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення. Повний список скасованих поїздів:16 березня пізно ввечері уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.
Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.
Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.
До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.