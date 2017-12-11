У Гройсмана порахували, скільки мільярдів додала місцевим бюджетам децентралізація

Кабмін заявляє, що реформа децентралізації залишається пріоритетом роботи уряду

У 2017 році фінансова децентралізація забезпечила зростання місцевих бюджетів до 170 млрд грн, а власні доходи 366 об’єднаних територіальних громад, створених в результаті реформи і залучених до міжбюджетних відносин, зросли в 1,8 разів. Про це повідомляє прес-служба Кабміну з посиланням на дані Асоціації міст України. В уряді зазначають, що



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Місцеві бюджети зростають за рахунок децентралізації, зокрема

Кабмін заявляє, що реформа децентралізації залишається пріоритетом роботи уряду

У 2017 році фінансова децентралізація забезпечила зростання місцевих бюджетів до 170 млрд грн, а власні доходи 366 об’єднаних територіальних громад, створених в результаті реформи і залучених до міжбюджетних відносин, зросли в 1,8 разів. Про це повідомляє прес-служба Кабміну з посиланням на дані Асоціації міст України.

В уряді зазначають, що розпочата 2014 року реформа децентралізації залишається пріоритетом роботи Кабміну.

«Громади повністю і самостійно розпоряджаються власними коштами і мають змогу направляти їх на найбільш актуальні потреби людей. Серед них – покращання інфраструктури населених пунктів – від доріг до дитячих майданчиків, оснащення ФАПів, лікарень та поліклінік, будівництво та оновлення шкіл та дитячих садків, відкриття центрів адміністративних послуг, вирішення питання збирання та утилізації сміття», - повідомили у КМУ.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що держава готова докласти зусиль для підтримки регіонів – передусім за допомогою ресурсів Державного фонду регіонального розвитку. Державний бюджет на 2018 рік передбачає 6 млрд грн асигнувань на ДФРР. Субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад становитиме 1,9 млрд грн.