У Харкові перевірили підводні газопроводи за допомогою приладово-водолазного обстеження



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На балансі АТ «Харківміськгаз» знаходиться п’ять підводних переходів газопроводів

В серпні цього року в місті Харкові за допомогою приладово-водолазного обстеження було перевірено 2 підводні переходи газопроводів високого тиску діаметром 529 мм та 720 мм через водні перешкоди загальною довжиною 20 м. Обстеження підводних переходів газопроводів через водні перешкоди проводиться фахівцями спеціалізованої організації.

«Силами спеціалізованої організації обстежено дно річки та два підводних переходи газопроводів високого тиску через річку Харків загальною довжиною 20 метрів. Дані роботи дозволяють визначити стан захисного ізоляційного покриття та стан металу, наявність відкритих або провисаючих ділянок газопроводу, перевірити його герметичність та прийняти рішення щодо можливості подальшої експлуатації.» - розповідає Олег Токар, начальник служби контролю за виробництвом АТ «Харківміськгаз».

На балансі АТ «Харківміськгаз» знаходиться п’ять підводних переходів газопроводів через річки Харків, Лопань і Німишля, з яких три газопроводи середнього тиску та два -високого тиску. Загальна довжина перетинів складає 140 метрів.

З метою надійного і безпечного функціонування газорозподільної системи міста підводні газопроводи в обов'язковому порядку раз в п'ять років діагностуються і, при необхідності, ремонтуються, що гарантує забезпечення безперебійної доставки газу споживачам.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.