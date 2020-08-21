Населення випустили на відкритий ринок газу: куди бігти і в кого купувати? енергетика

Чого очікувати українцям від опалювального сезону 2020-2021 років?

Почому газ на зиму? Головні гравці оголосили свої ціни

Роздрібний ринок газу для населення вже три тижні поспіль працює в умовах ринкового ціноутворення – єдиної ціни газу більше немає. «Тепер кожен постачальник формує свою ціну для своєї клієнтської бази. «Нафтогаз України» більш не публікує ціну для населення, а публікує лише для контрагентів, які саме в нього закуповують газ. Тепер НАК формуватиме ціну за п’ять днів до початку місяця поставки. В опалювальний сезон ціна зросте. Але за рахунок запасів у підземних газових сховищах – там накопичено 23 млрд кубометрів – підвищення ціни можна буде стримувати», – заспокоює українців Максим Рабінович, директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», створеного спеціально для роботи з побутовими споживачами.

На перший погляд, ринок запрацював і все чудово. Але в дійсності є багато підводних каменів, які в подальшому створюватимуть цінові ризики для побутових споживачів. «Главком» детально їх проаналізував.

Чого ж очікувати від чергового опалювального сезону? Головна проблема вирішена – газу буде вдосталь, питання лише в тому, за якою ціною доведеться його купувати? І поки потенційні нові постачальники не виходять з ціновими пропозиціями, найпотужніші конкуренти – група «Нафтогаз України» та газзбути (більшість належить Дмитру Фірташу – вони постачають газ 70% усіх споживачів) вже почали цінову війну за клієнта. Ці структури першими зробили пропозиції. І вони доволі цікаві. Очевидно, що саме ціни цих гравців стануть орієнтиром для решти постачальників.

Директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (фото: nv.ua)

Згідно із Річним звітом НАК «Нафтогаз України», в 2019 році Україна використала 29,9 млрд куб м газу. При цьому підконтрольна НАКу «Укргазвидобування» видобула 14,2 мрд куб м газу. Сам «Нафтогаз» протягом року імпортував 7,2 млрд куб м. Отже, частка компанії на загальнодержавному ринку газу становила більше 70%, що однозначно свідчить про монопольне становище.

«Нафтогаз» пропонує купити газ на рік вперед

У серпні «Нафтогаз» запропонував своїм потенційним клієнтам тарифи «Місячний» та «Річний». За першим тарифом ціна оприлюднюється на початку кожного місяця. Зокрема, у серпні вона складає 3,24 грн за кубометр (з ПДВ, без вартості доставки). За другим клієнтам запропоновануу зафіксувати ціну відразу на 12 місяців на рівні 4,73 грн/кубічний метр (з ПДВ).

«За умовами тарифу, можна зафіксувати ціну газу зараз і застрахувати себе від подорожчання палива взимку. Передоплата непотрібна. Якщо в серпні ви замовите річний тариф, то з 1 вересня протягом 12 місяців будете платити за газ за ціною 4,73 грн/куб м з ПДВ (без вартості доставки). Доставку клієнти платять своєму оператору (облгазу)», – уточнили в компанії.

«Нафтогаз» спонукає населення швидко хапатись за цю пропозицію, бо вже у вересні ціна за тарифом «Річний» буде переглянута (може вирости). Для тих, хто зацікавився пропозицією, «Нафтогаз» радить підключити тариф «Річний» в особистому кабінеті my.gas.ua.

Щоб стати клієнтом газового монополіста, споживачеві потрібно змінити постачальника – пропонується покроковий план зміни постачальника за адресою: https://gas.ua/uk/home/join . Більш детально з пропозицією можна ознайомитись на сайті: https://gas.ua/uk/home/tariffs

Здавалося б, варто порадіти: нарешті газовий монополіст запропонував найпривабливіші ціни для населення – вони навіть нижчі, ніж виставлені раніше ринкові маяки: так званий «імпортний паритет», тобто ціна газу в Україні формується на базі ціни імпорту з прив`язкою до європейського хабу. Проте варто усвідомлювати, що найнижчу ціну компанія пропонує з прицілом на те, щоб якомога більше споживачів газу змінили постачальника і перейшли до неї. Але як тільки будуть витіснені конкуренти, монополіст зможе диктувати вже інші, вигідні йому ціни. Саме тому владі важливо не допустити монополізації газового ринку.

Ще привабливіша акція

Щоб утримати споживачів відразу ж після оприлюднення «Нафтогазом» тарифу «Річний» компанія «Київоблгаз збут» оприлюднила ще привабливішу акційну ціну на опалювальний сезон – 4,49 грн / куб м (без вартості доставки). Не виключено, що «Київоблгаз збут» вимушено демпінгує, аби на початку дії нових правил не дозволити головному конкуренту зманити багато клієнтів принаймні у своєму регіоні.

«Починаючи з 15 серпня і до 30 вересня 2020 року ощадливі українці можуть зарезервувати для себе будь-який об’єм газу за акційною літньою ціною і використовувати його з 1 жовтня поточного року до 31 березня 2021 року. Скористатись акційною пропозицією та поповнювати зимовий запас газу можна необмежену кількість разів протягом всього періоду дії акції», – повідомляє сайт «Київоблгаз збут». Завдяки цій акції, споживачі можуть зекономити кошти, купивши газ для опалювального сезону за акційними літніми цінами.

«Починаючи з 15 серпня і до 30 вересня 2020 року ощадливі українці можуть зарезервувати для себе будь-який об’єм газу за акційною літньою ціною і використовувати його з 1 жовтня поточного року до 31 березня 2021 року. Скористатись акційною пропозицією та поповнювати зимовий запас газу можна необмежену кількість разів протягом всього періоду дії акції», – наголошують в компанії.

Вартість газу для учасників акції:

4,49 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 15 по 31 серпня;

4,99 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 1 по 15 вересня;

5,49 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 16 вересня до 30 вересня.

Укласти договір на участь в акції можна за телефоном Контакт-центру, у Центрах обслуговування клієнтів чи у відділеннях «Київоблгаз збуту».

Доцільно нагадати, що минулого року вартість блакитного палива для учасників акції «Твоя енергонезалежність» цього оператора становила 5,99 грн за кубометр. Отже, цілком очевидно, що в результаті конкурентної битви постачальників виграли споживачі – ціна знизилася. Загалом вартість газу для населення в 2019 році коливалася від 5,4 грн за кубометр до 7,6 грн.

Побутові споживачі використовують орієнтовно 14,1 млрд куб м природного газу на рік – це 47 % загального обсягу споживання газу Україною (загалом Україна в 2019 році використала 29,9 млрд куб м газу).

Демпінг заради монополії

«Нафтогаз України» не приховує, що націлений відібрати у обласних збутових компаній щонайменше 20% домогосподарств. Підтвердився й прогноз «Главкома» про те, що оператор будете воювати за свою частку ринку ціною: споживачі в першу чергу отримали привабливі пропозиції саме від «Нафтогазу». У той же час сотні інших приватних постачальників будуть позбавлені можливості конкурувати з ним. Причина в тому, що закуплений цими постачальниками ресурс на європейському ринку значно дорожчий.

Завдяки чому «Нафтогаз» може демпінгувати? Бо він торгує ресурсом, видобутим в Україні підконтрольною йому компанією «Укргазвидобування» (близько 14 млрд куб м за рік).

Директор компанії «Єгаз» Артем Компан (фото: delo.ua)

«Сьогодні весь газ, який видобувається державною компанією (а це понад 73% вітчизняного видобутку) замість того, щоб продавати на конкурентному ринку, передається в «Нафтогаз України». І останній розпоряджається цим ресурсом на свій розсуд. При цьому Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» забезпечує газом лише 2% населення. А регіональні газові компанії, які раніше були частиною РГК («Регіональна газова компанія»), забезпечують газом 70% населення», - обурюється Артем Компан директор компанії «Єгаз». Ця фірма з 2013 року працювала на ринку поставок газу під брендом «РГК Трейдінг» (власник – в Дмитро Фірташ), вона стала серйозним конкурентом «Нафтогазу України». Сьогодні «Єгаз» постачає паливо збутовим компаніям, промисловим підприємствам, а також іншим постачальникам, закуповуючи ресурс в українських видобувних компаній, а також імпортуючи його з інших країн.

Компан звертає увагу на особливі преференції для конкурента-монополіста, які він вважає несправедливими. На його думку, користуючись своїм становищем «Нафтогаз» тепер витискає з ринку компанії, що впродовж багатьох років стабільно забезпечували громадян ресурсом.

Наприкінці травня 2020 р НАК «Нафтогаз України» уклав з «Укргазвидобування» додаткову угоду, згідно з якою, компанія додатково поставить для «Нафтогазу» 9 млрд куб м газу за ціною 2 841,46 грн за тис куб м (без ПДВ) на загальну суму 30,55 млрд грн (з ПДВ).

«Чи може в Україні ринкова ціна газу бути меншою від «імпортного паритету»? За даними Української енергетичної біржі, середня ціна (з передоплатою) за 1000 куб газу у липні 2020 року – близько 2708 грн без ПДВ. За даними Мінекономіки, ціна імпортованого газу в липні 2020 року склала 3673,49 грн без ПДВ. Тобто на українській біржі у липні газ був на 35% дешевшою ніж митна вартість імпортованого газу. Але замість біржових котирувань та розвитку біржі в Україні, «не монополісту» (іронія – «Главком») набагато простіше придумати поняття «імпортного паритету» та реалізовувати за цією ціною свої 75% від усіх наявних в Україні ресурсів за принципом: «А якщо не будуть брати – відключимо газ», – написав у Фейсбуці відомий експерт Ярослав Диковицький.

«Напевно, треба пояснити, що стратегічні цілі «Нафтогазу» – після «виходу» на IPO «передати» інвесторам НАКу – а це, як правило, великі транснаціональні корпорації – український газовий ринок. «Розчистивши» спочатку цей ринок від більшості українських трейдерів. На мій погляд, інтереси нашої держави потребують іншого підходу – потрібно створити умови для того, щоб саме українські трейдери накопичувати досвід конкурентної боротьби. Так, не всі «виживуть», але найкращі зможуть через певний час конкурувати і з великими закордонними корпораціями. Саме для цього зараз потрібна біржа», – пояснює експерт газового ринку Леонід Уніговський.

Парламент обмежить газового монополіста?

Учасники газового ринку вимагають від влади скасувати монополію «Нафтогазу» на ресурс «Укргазвидобування». «Для забезпечення прозорого ціноутворення та запобігання демпінгу з боку групи компаній «Нафтогаз України», після відкриття ринку газу для населення компанія «Укргазвидобування» має частину видобутого ресурсу продавати на біржі, а доступ до цього ресурсу на рівних умовах повинні отримати всі постачальники газу», – наполягає голова Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець. – Сьогодні приватні постачальники, реалізуючи ресурс який вони купують в Європі, задають верхню планку ціни для ресурсу внутрішнього видобутку».

І хоча пересічному споживачеві дуже вигідна остання цінова пропозиція від «Нафтогазу» для своїх потенційних клієнтів в усіх куточках України, але ж чим це обернеться в майбутньому, якщо газовий монополіст витіснить з ринку більшість конкурентів? Питання риторичне. Варто не забувати, що протягом останніх п’яти років ціна газу для населення коливалася від 5,4 грн до 8,5 грн за кубометр – це вдвічі більше, ніж сьогоднішня пропозиція.

До речі, в сегменті для промисловості ціна газу прозоро формується в конкурентній боротьбі за кожного постачальника – на кінець липня регулятором були ліцензовані понад 700 постачальників, які, власне, формують внутрішні ціни на газовому ринку. Подібна модель планувалася й на ринку, побутового споживача.

Виправити перекоси з метою посилення конкуренції між постачальниками газу планується проєктом закону №3958 щодо мінімізації корупційних ризиків і недопущення обмеження конкуренції на ринку природного газу від 4 серпня 2020 року, автори якого – народні депутати Олексій Кучеренко, Давид Арахамія, Сергій Шахов та інші. Документ передбачає продаж газу «Укргазвидобування» на біржі.

Зокрема, проєкт №3958 передбачає внесення змін до законів про ринок газу, де буде чітко зафіксоване:

«Господарські товариства, 100% акцій (паїв, часток) яких належать державі або іншому господарському товариству, єдиним акціонером якого є держава, мають здійснювати продаж природного газу, що буде видобутий такими господарськими товариствами протягом наступного місяця виключно на біржових аукціонах. Зазначене положення спрямоване на недопущення зловживання монопольним становищем з боку НАК «Нафтогаз України» та підконтрольних їй підприємств на ринку природного газу, та усунення можливих корупційних ризиків з боку посадових осіб Компанії та зазначених підприємств».

Методику формування стартової ціни продажу газу на аукціонах законопроєкт пропонує базувати на використанні фактичної ціни газу на наступний місяць, що склалася на одній з найбільш ліквідній європейській газовій біржі TTF (Нідерланди). Практика укладання контрактів українським газовими трейдерами свідчить, що саме ціни, які складаються на цій біржі, найчастіше використовуються при визначенні ціни блакитного палива, що закуповується в українських та європейських постачальників.

Наталка Прудка, «Главком»