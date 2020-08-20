Харківські підприємці приїхали до Єрмака, просять розібратися з Кернесом



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У Харкові підприємці обурені діями Кернеса

Співробітники «Барабашово» скаржаться, що Кернес прикриває свій «безпрєдєл» іменем Єрмака

У Харкові Асоціація підприємців «Барабашово» відкритим листом відреагувала на звернення міської ради до керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомили у пресслужбі торгового центру «Барабашово».

Згідно до відкритого листа, підприємці обурені цинізмом міських чиновників. Люди переконані, що сьогоднішнє звернення міськради, що стало вже одіозним, - це ні що інше, як спроба відвернути увагу від незаконних дій харківської влади. Так, підприємці заявили, що самі зацікавлені у відновленні законності в діях місцевих чиновників і вкотре відзначили, що питання будівництва дороги через територію ТЦ «Барабашово» життєво важливе для харківського бізнесу.

«Наше звернення до Вас – це чергова спроба зупинити свавілля міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який, до речі, на особистих зустрічах із підприємцями натякає на нібито Вашу особисту підтримку у вирішенні «проблемних питань». Для нас будівництво дороги – це не тільки проблемне питання. Це питання життя або смерті нашого бізнесу, який годує наші сім'ї і яким ми віддали роки життя. До речі, дорога, за оцінками незалежних фахівців у сфері дорожнього будівництва, не вирішить, а навпаки, ускладнить транспортну ситуацію в місті», - йдеться у відкритому листі.

Також підприємці вважають, що мета міського голови – використовувати президентський проект «Велике будівництво» для боротьби з політичними опонентами: «Фактично, Кернес використовує президентський проект «Велике будівництво» як прикриття для боротьби з незгодними підприємцями і політичними опонентами. Це чергова відверта маніпуляція міського голови, який звик ховатися від особистої відповідальності за рішеннями Харківської міської ради. Звернення до Вас, до прокуратури, поліції, СБУ і ДБР з приводу будівництва магістралі – зайве тому підтвердження».

Підприємці впевнені, що міська влада Харкова відверто ігнорує чинне законодавство: «Розпочате будівництво дороги через ТЦ «Барабашово» відбувається з численними порушеннями закону. Показово зухвала позиція Геннадія Кернеса, який сказав, що будівництво буде відбуватися «майже все за Законом». Як це «майже»? Але це «фірмовий» стиль міського голови – неповага до закону і до людей, яких він готовий «множити на нуль». «Майже за законом» – це означає, зокрема, що будівництво дороги розпочато без проведення відповідних експертиз, не кажучи вже про те, що було повністю проігноровано проведення громадських слухань. Слід також зазначити, що процедура оцінки впливу на навколишнє середовище запланованої діяльності у зв'язку з будівництвом не завершена. Висновок із оцінки впливу на навколишнє середовище Департаментом захисту навколишнього середовища і природокористування облдержадміністрації не надавалася. А згідно з вимогами Закону України, така експертиза проектної документації є обов'язковою і будь-яке будівництво об'єктів, що підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище без її проведення, не може здійснюватися. Більш того, ми маємо інформацію про те, що будівельна компанія, яка прокладає магістраль, не має необхідних ліцензій на відповідне будівництво».

Також у відкритому листі згадується про численні корупційні скандали, пов'язані з Кернесом і його найближчим оточенням: «Досить ознайомитися з результатами антикорупційних досліджень діяльності мера і міських чиновників із боку незалежних громадських організацій і правоохоронних відомств, щоб побачити мільярдні масштаби пограбування Харкова. Обшуки в міськраді, кримінальні справи на чиновників, схоже, не заважають процесу «привласнення» міста. Для харків'ян вже не дивно, коли протягом одного дня родич мера стає власником більшості ринків Харкова».

При цьому в Асоціації підприємців заявили про плани узагальнити і оприлюднити всі наявні факти у корупційних справах, нерозслідуванню злочинів, що тривалий час безрезультатно знаходяться в слідчих органах. Для цієї роботи до співпраці запрошується «Харківський антикорупційний центр», інші громадські організації, активісти та небайдужі харків'яни. «Ми зберемо все це і будемо вимагати відповіді. Від президента, від міністра МВС. Досить. Харківські чиновники, які увірували у власну винятковість і недоторканність, будуть неприємно здивовані», - заявили в Асоціації підприємців.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 серпня, Харківська міська рада сьогодні, 19 серпня, на сесії прийняла звернення до Офісу президента України, прокуратури Харківської області, Головного управління Національної поліції у Харківській області, Управління СБУ в Харківській області і Територіального управління Державного бюро розслідувань.

У документі депутати просять керівництво цих органів, в тому числі вищого рівня, втрутитися у ситуацію, яка склалася навколо земельних ділянок комунальної власності, на яких триває робота торгового центру «Барабашово».