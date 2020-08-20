Запуск ринку газу для населення дозволив демонополізувати галузь – експерт



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1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення

«НАК« Нафтогаз» фактично пролобіював позбавлення облгазів монополії на поставки ресурсу населенню

Запуск ринку газу для населення, який активно лобіював НАК «Нафтогаз Україна», дозволив демонополізувати галузь і дав можливість споживачам самостійно вибирати постачальника. Про це в інтерв'ю «Українським новинам» заявив фінансовий директор групи Smart Energy Олексій Заєць.

«НАК« Нафтогаз» фактично виступив тараном в плані скасування ПСО і вибору постачальника останньої надії (ПОН). Тобто він пролобіював позбавлення облгазів (вірніше пов'язаних з ними підприємств, які займаються постачанням газу - газсбитов) монополії на поставки ресурсу населенню (домогосподарствам) і на підприємства теплокомуненерго (ТКЕ). Про це говорять і цифри», - зазначив він.

Раніше політолог Кирило Сазонов звинуватив облгази групи РГК Дмитра Фірташа в приховуванні інформації про ціни на газ на поточний місяць. За його словами, постачальник, відповідно до правил з постачання газу, зобов'язаний встановлювати і публікувати ціна на газ за 5 днів до початку місяця поставки. «Логіка зрозуміла і правильна: газопостачальні компанії конкурують за споживача ціною, і споживач має можливість, швидко перейти від одного постачальника газу до іншого ... вже наступного тижня повинна бути ціна вересня. Зайшов я на сайт монопольного постачальника - РГК, а там ціни на газ навіть за серпень немає. Зате є якісь депозитні програми. Тобто базового тарифу немає, а якісь спецпропозиції є».

Нагадаємо, 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення. Це означає, що держава ввела принципово новий підхід до продажу газу для домогосподарств, а самі українці - можуть вільно міняти газового постачальника. Раніше ринок роздрібних поставок газу для населення був монополізований приватними компаніями-посередниками (газсбитамі), які належать операторам розподільних мереж (облгазам).

Як раніше повідомляли ЗМІ, ряд газопостачальних компаній, які пов'язують з олігархом Дмитром Фірташем, подали позови до суду з вимогою скасувати рішення Кабінету міністрів і Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), які забезпечують запуск ринку газу для населення. Про це свідчать постанови Окружного адміністративного суду від 2, 3, 7 і 9 липня 2020 року.