Запуск ринку газу для населення дозволив демонополізувати галузь – експерт
«НАК« Нафтогаз» фактично пролобіював позбавлення облгазів монополії на поставки ресурсу населенню
Запуск ринку газу для населення, який активно лобіював НАК «Нафтогаз Україна», дозволив демонополізувати галузь і дав можливість споживачам самостійно вибирати постачальника. Про це в інтерв'ю «Українським новинам» заявив фінансовий директор групи Smart Energy Олексій Заєць.
«НАК« Нафтогаз» фактично виступив тараном в плані скасування ПСО і вибору постачальника останньої надії (ПОН). Тобто він пролобіював позбавлення облгазів (вірніше пов'язаних з ними підприємств, які займаються постачанням газу - газсбитов) монополії на поставки ресурсу населенню (домогосподарствам) і на підприємства теплокомуненерго (ТКЕ). Про це говорять і цифри», - зазначив він.
Раніше політолог Кирило Сазонов звинуватив облгази групи РГК Дмитра Фірташа в приховуванні інформації про ціни на газ на поточний місяць. За його словами, постачальник, відповідно до правил з постачання газу, зобов'язаний встановлювати і публікувати ціна на газ за 5 днів до початку місяця поставки. «Логіка зрозуміла і правильна: газопостачальні компанії конкурують за споживача ціною, і споживач має можливість, швидко перейти від одного постачальника газу до іншого ... вже наступного тижня повинна бути ціна вересня. Зайшов я на сайт монопольного постачальника - РГК, а там ціни на газ навіть за серпень немає. Зате є якісь депозитні програми. Тобто базового тарифу немає, а якісь спецпропозиції є».
Нагадаємо, 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення. Це означає, що держава ввела принципово новий підхід до продажу газу для домогосподарств, а самі українці - можуть вільно міняти газового постачальника. Раніше ринок роздрібних поставок газу для населення був монополізований приватними компаніями-посередниками (газсбитамі), які належать операторам розподільних мереж (облгазам).
Як раніше повідомляли ЗМІ, ряд газопостачальних компаній, які пов'язують з олігархом Дмитром Фірташем, подали позови до суду з вимогою скасувати рішення Кабінету міністрів і Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), які забезпечують запуск ринку газу для населення. Про це свідчать постанови Окружного адміністративного суду від 2, 3, 7 і 9 липня 2020 року.