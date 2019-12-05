У Харкові продовжать будівництво третьої гілки метрополітену



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Для продовження будівництва метро у ЄІБ Украхна позичить 160 млн євро

Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком, що позичить гроші на будівництво підземки

Верховна рада України прийняла за основу та в цілому законопроект №0008 «Про ратифікацію фінансової угоди (проект «Розширення харківського метрополітену» (проект «Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків») між Україною та Європейським інвестиційним банком».

«За» проголосували 337 парламентарів.

Так, закон про ратифікацію є формою надання Україною згоди на обов’язковість виконання нею положень цієї фінансової угоди.

Так, статтею 12.5 угоди визначено, що вона набуває чинності з дати набрання чинності законом про її ратифікацію.

У пояснювальній записці вказано, що реалізація проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків» здійснюватиметься за рахунок коштів позики Європейського інвестиційного банку на таких умовах: сума позики складає 160 млн євро; ставка відсотків - Euribor + спред; кількість траншів - 20; мінімальна сума одного траншу - 5 млн євро.

Зазначається, що загальний період погашення позики - 25 років, включаючи пільговий період - 4 роки. При цьому перша дата погашення позики - 20.04.2022, а остання дата погашення позики - 20.10.2042.

Зокрема, позика погашатиметься піврічними платежами; комісія за резервування коштів не нараховуватиметься.