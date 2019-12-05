Міжнародні фінансові організації готові виділити Києву 440 млн євро



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На реалізації з 2007 року проєкт із ЄБРР на 100 млн євро щодо оновлення громадського транспорту

На стадії розробки і реалізації сім проєктів

У Києві на стадії підготовки та реалізації сім спільних проєктів із Міжнародними фінансовими організаціями на 440 млн євро. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник під час конференції «Фінансування у місцевій валюті і валютний ризик-менеджмент на місцевому рівні», що відбулася у столичному офісі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

«Наразі маємо на реалізації з 2007 року проєкт із Європейським банком реконструкції та розвитку на 100 млн євро із закупівлі автобусів, тролейбусів та вагонів метро. На стадії підготовки та реалізації – проєкт із Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) із придбання трамваїв, автобусів і вагонів фунікулеру та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Це також спільний проєкт із ЄІБ та ЄБРР із підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Окрім того, за кошти ЄБРР плануємо реалізувати кілька проєктів: закупівля трамваїв та створення транспортного хабу на Контрактовій площі та придбання вагонів метро. У рамках цього ж проєкту запланований капітальний ремонт мосту Метро та модернізація системи централізованого теплопостачання столиці», – розповів Поворозник.

Він окремо розповів про виклики, з якими доводиться стикатися під час реалізації проєктів.

«Найперше, про що хочу сказати, – про терміни підготовки та реалізації проєктів. Часто це займає близько двох років. І якщо на рівні держави це нормальні терміни, то для міста це задовго. Хотілося б, щоб результати були в коротші терміни. Не менш важливим фактором, який суттєво впливає на результати і підготовки, і реалізації проєктів, є відсутність досвіду реалізації проєктів із МФО. Не секрет, що від рівня компетенції та уміння працювати учасників команди залежить і результат. І останній, але не менш важливий фактор, – це валютні ризики. Можливість кредитування проєктів у національній валюті суттєво знизила б їх», – підкреслив Поворозник.

До слова, Київ оновлює рухомий склад громадського транспорту і за останніх кілька років закупив 284 одиниці трамваїв, тролейбусів та автобусів.