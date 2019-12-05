Рада відклала розгляд Виборчого кодексу
Спікер парламенту не уточнив нову дату розгляду Виборчого кодексу з пропозиціями президента
Верховна Рада України сьогодні, 5 грудня, відклала розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського.
Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.
Разумков не уточнив, коли відбудеться розгляд законопроєкту.
Як повідомлялося, сьогодні, 5 грудня, питання повторного розгляду Виборчого кодексу стояло першим у порядку денному.
«Оскільки останні матеріали щодо Виборчого кодексу надійшли запізно. Пропонується відкласти його розгляд. Я думаю, що не треба голосувати за зміни до порядку денного», - заявив голова парламенту.
Нагадаємо, раніше анонсувалося, що профільний комітет Верховної Ради збереться розглянути проект нового Виборчого кодексу з пропозиціями президента на цьому тижні, щоб врахувати ще кілька поправок. Зазначалося, що з Офісу президента надіслали правки про перегляд повноважень, за якими кандидати можуть бути зняті з реєстрації за листом Служби безпеки України.
Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент на цьому пленарному тижні розгляне Виборчий кодекс з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Цей законопроект ухвалив ще парламент минулого скликання. Він був підписаний Андрієм Парубієм, однак Зеленський його ветував.