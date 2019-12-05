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    Суспільство

    Рада відклала розгляд Виборчого кодексу

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    Дмитро Разумков поінформував, що&nbsp;матеріали щодо Виборчого кодексу надійшли запізно - Рада відклала розгляд Виборчого кодексу
    Дмитро Разумков поінформував, що матеріали щодо Виборчого кодексу надійшли запізно

    Спікер парламенту не уточнив нову дату розгляду Виборчого кодексу з пропозиціями президента

    Верховна Рада України сьогодні, 5 грудня, відклала розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

    Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

    Разумков не уточнив, коли відбудеться розгляд законопроєкту.

    Як повідомлялося, сьогодні, 5 грудня, питання повторного розгляду Виборчого кодексу стояло першим у порядку денному.

    «Оскільки останні матеріали щодо Виборчого кодексу надійшли запізно. Пропонується відкласти його розгляд. Я думаю, що не треба голосувати за зміни до порядку денного», - заявив голова парламенту.

    Нагадаємо, раніше анонсувалося, що профільний комітет Верховної Ради збереться розглянути проект нового Виборчого кодексу з пропозиціями президента на цьому тижні, щоб врахувати ще кілька поправок. Зазначалося, що з Офісу президента надіслали правки про перегляд повноважень, за якими кандидати можуть бути зняті з реєстрації за листом Служби безпеки України.

    Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент на цьому пленарному тижні розгляне Виборчий кодекс з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Цей законопроект ухвалив ще парламент минулого скликання. Він був підписаний Андрієм Парубієм, однак Зеленський його ветував.

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