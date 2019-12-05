Рада проголосувала за законопроєкт щодо протидії рейдерству



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«За» проголосувало 362 депутати

Верховна Рада, сьогодні 5 грудгня, розглянула і проголосувала у другому читанні та у цілому за законопроєкт № 0858 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству».

«За» проголосувало 362 депутати.

Так, законом пропонується запровадити ряд антирейдерських заходів та встановити дієві запобіжники щодо захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок з метою запобігання протиправному поглинанню і захопленню підприємств в аграрному секторі економіки.

Також документ передбачає відцифрування усіх паперів на землю, що реєструвалися до 2004 року.

Як повідомлялося, Рада відклала розгляд Виборчого кодексу.

Нагадаємо, парламент схвалив у другому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції, тобто документ, який надає статус учасників бойових дій добровольцям.

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