У Харкові суд став на бік підсанкційного російського олігарха в справі проти України, – ЗМІ

«Останнє слово в корпоративному конфлікті залишається за РНБО і президентом Володимиром Зеленським»

Господарський суд Харківської області ухвалив рішення на користь підсанкційного російського олігарха Олексія Мордашова. Мордашов хоче зобов'язати Україну викупити у нього акції харківського Турбоатома за $ 6,85 млн і вимагає виплатити 161 млн грн дивідендів, – така інформація з'явилася в статті на сайті ostro.org.

«Власник «Севергрупп» Олексій Мордашов, який знаходиться під санкціями, намагається з найменшими втратами вийти з харківського об'єднання «Турбоатом», на якому «прописався» в 2012 році. Зрозуміле бажання мільярдера, який очолив рейтинг найбагатших людей Росії, врятувати свої інвестиції. Незрозуміло інше: чому в цьому йому підіграє український суд? І тепер останнє слово в корпоративному конфлікті залишається за РНБО і президентом Володимиром Зеленським», – повідомляється в статті.

У статті на сайті ostro.org відзначається, що Господарський суд Харківської області прийняв до розгляду позов офшорної компанії Biscone, пов'язаної з потрапившим до списку санкцій України і США російським олігархом Олексієм Мордашовим.

«У позові, поданому від імені Biscone в господарський суд Харківської обл., представники О.Мордашова вимагають виплати 161 млн грн в якості дивідендів.

Так само вони просять український суд зобов'язати українську державу в особі Фонду держмайна (в управлінні якого перебувають 75% акцій «Турбоатома») викупити пакет в 5,59% у Biscone за 194 млн грн., або $ 6,85 млн за нинішнім курсом», – повідомляється в статті.

Як забезпечувальний захід за позовом Мордашова, Господарський суд Харківської області 26 квітня заблокував виплату дивідендів іншим акціонерам «Турбоатома» – в т.ч. українській державі.

Як повідомлялося раніше, OFAC (Управління Мінфіну США з контролю над іноземними активами) вніс компанію «Силові машини», яка належить Олексію Мордашову до списку санкцій в кінці січня 2018 року, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила аналогічне рішення через півроку – 21 червень 2018 року.

У ЗМІ також писали, що «Силові машини» Олексія Мордашова стали переможцями в тендері на постачання турбін для електростанцій в Криму. Інші компанії російського олігарха, зокрема об'єднання «Карельський окатиш» могли бути задіяні в роботі захоплених металургійних підприємств на окупованому Донбасі.

До слова, уряд Росії затвердив список країн, які роблять «недружні дії» щодо РФ.