Медведчук на політв’язнів. Кремль відреагував на ідею обміну кума Путіна

У Путіна відмежувалися від справи щодо Медведчука, назвавши це «внутрішньоукраїнською політичною кухнею»

У Кремлі відреагували на ідею обміну кума Путіна, проросійського нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, на українських політв'язнів у Росії. У президента РФ Володимира Путіна ситуацію з Медведчуком назвали «внутрішньоукраїнською політичною кухнею». Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російська агенція ТАСС.

За його словами, РФ навряд чи може серйозно розглядати пропозицію України про обмін Медведчука на засуджених в РФ українців.

«Швидше за все, це українська внутрішньополітична кухня. Я не знаю, чому пропонується українських політиків виставляти на обмін, чи хоче цього сам український політик, на кого вони пропонують міняти. Тому ми не можемо серйозно цю ідею розглядати», – сказав він.

Зазначимо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов допустив обмін Медведчука на українських політв'язнів в Росії, але це могло б стати можливим у разі засудження політика.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 14 травня на Медведчука вдягли електронний браслет.

Прокурор під час засідання зазначив, що кримінальні правопорушення, що інкримінуються Медведчуку, відносяться до особливо тяжких, оскільки передбачають можливість покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Тим часом Росія ліквідує компанію, через яку Медведчук отримав підозру.