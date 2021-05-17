  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Медведчук на політв’язнів. Кремль відреагував на ідею обміну кума Путіна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Віктор Медведчук після суду перебуває під домашнім арештом - Медведчук на політв’язнів. Кремль відреагував на ідею обміну кума Путіна
    Віктор Медведчук після суду перебуває під домашнім арештом
    Фото: Радіо Свобода

    У Путіна відмежувалися від справи щодо Медведчука, назвавши це «внутрішньоукраїнською політичною кухнею»

    У Кремлі відреагували на ідею обміну кума Путіна, проросійського нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, на українських політв'язнів у Росії. У президента РФ Володимира Путіна ситуацію з Медведчуком назвали «внутрішньоукраїнською політичною кухнею». Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє російська агенція ТАСС.

    За його словами, РФ навряд чи може серйозно розглядати пропозицію України про обмін Медведчука на засуджених в РФ українців.

    «Швидше за все, це українська внутрішньополітична кухня. Я не знаю, чому пропонується українських політиків виставляти на обмін, чи хоче цього сам український політик, на кого вони пропонують міняти. Тому ми не можемо серйозно цю ідею розглядати», – сказав він.

    Зазначимо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов допустив обмін Медведчука на українських політв'язнів в Росії, але це могло б стати можливим у разі засудження політика.

    Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

    13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 14 травня на Медведчука вдягли електронний браслет.

    Прокурор під час засідання зазначив, що кримінальні правопорушення, що інкримінуються Медведчуку, відносяться до особливо тяжких, оскільки передбачають можливість покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

    Тим часом Росія ліквідує компанію, через яку Медведчук отримав підозру.

    Теги: Росія Віктор Медведчук Верховна Рада РНБО депутат Путін політв’язні арешт обмін полоненими Опозиційна платформа — За життя державна зрада Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Медведчук на політв’язнів. Кремль відреагував на ідею обміну кума Путіна