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    Греція перетворить вугільний регіон в центр зеленого водню

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    Влада Греції вирішила до 2023 року припинити використання вугілля (на фото &ndash; теплоелектростанція в Західній Македонії) &nbsp; - Греція перетворить вугільний регіон в центр зеленого водню

    Влада Греції вирішила до 2023 року припинити використання вугілля (на фото – теплоелектростанція в Західній Македонії)

     

    Фото: metallurgprom.org

    Вартість інноваційного проекту «Білий дракон» становить 2,5 млрд євро

    Греція перетворить регіон Західна Македонія, на території якого знаходяться головні родовища бурого вугілля країни, в центр з виробництва екологічно чистого водню, який вже отримав назву «Білий дракон». Вартість проекту складає 2,5 млрд євро, – повідомляють Elektrovesti.

    Проект «Білий дракон» розробляють газові, нафтові та будівельні компанії Греції спільно з науково-дослідними інститутами країни. Для виробництва зеленого водню передбачається використовувати фотоелектричні станції загальною потужністю 1,5 ГВт.

    Проект призначений для централізованого теплопостачання (зелений водень буде змішуватися в певних пропорціях з природним газом), для заправки водневих автобусів і вантажівок, а також для використання на трьох нафтопереробних заводах і підприємстві з виробництва хімічних добрив. Передбачається, що частина водню буде експортуватися по Трансадріатичному трубопроводу.

    Інвестиції в проект «Білий дракон» можуть бути збільшені до 4 млрд євро, в залежності від розміру і кількості сонячних електростанцій, які будуть встановлені. За прогнозами, до 2028 року виробнича потужність проекту досягне 3,9 ГВт, буде проводитися 16 тис тонн зеленого водню в рік.

    Ще одним великим проектом зеленого водню, який має відношення до Південно-Східній Європі, є «Голубий Дунай», вартість якого оцінюється в 5,8 млрд євро. У проекті по створенню електролізних потужностей 2 ГВт беруть участь Німеччина, Австрія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Хорватія, Румунія і Болгарія.

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    Теги: інвестиції вугілля Греція водень
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    Греція перетворить вугільний регіон в центр зеленого водню